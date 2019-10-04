鄧紫棋曾經一天只吃16顆番茄減肥 醫師大呼：母湯！

2019-10-04 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



藝人鄧紫棋近日接受雜誌專訪時分享，過去她活在別人的眼光中，為此瘋狂減肥，甚至曾經一天只吃16顆番茄、吃一口飯都感到罪惡，坦言活得很累。醫師表示，近乎斷食的減肥方式，可能提升酮酸中毒、脫水、電解質不平衡導致的肌肉與神經徵狀，呼籲每日攝取熱量別低於1200大卡。

書田診所家庭醫學科主任醫師、台灣肥胖醫學會會員康宏銘表示，攝取極低熱量時，身體自然會燃燒脂肪，但有可能出現不少負面效應。舉例來說，肝臟燃燒脂肪產生酮體，酮體過多時可能造成酮酸中毒，加上生酮的同時有利尿作用，使人容易發生脫水、鉀鈣等電解質不平衡的問題，導致虛弱無力、肌肉抽筋、躁動、嗜睡或昏迷等情形。

另外，透過極端少吃減脂的同時，也會減去肌肉，使基礎代謝率隨之降低，未來可能更易復胖。因此一般建議，每人每天攝取「體重乘以30」大卡的熱量（以50公斤的成人為例，一天要吃1500大卡才夠），而減重者可以將熱量數值再往下降低，但不要低於1200大卡，同時要注意營養均衡，醣類、脂肪、蛋白質占比約為5:2:3或4:3:3。

然而，外觀看似已經蠻瘦的人，要如何才能正確將線條雕塑得好看一些？

康宏銘表示，身體線條反映的是脂肪分布，而脂肪分布本就會隨著年齡增長、荷爾蒙分泌改變而有所變化。舉例來說，生長激素會影響肌肉生成、連帶影響脂肪分布，而生長激素的分泌量在20歲左右達到高峰，之後便漸漸下降，使人組織鬆弛淪為「肉鬆族」；又例如，俗稱為「壓力荷爾蒙」的腎上腺皮質醇會讓脂肪往軀幹、腹部集中，而這個荷爾蒙分泌量卻會隨著年齡增加，使人走向水桶腰或酪梨型身材。