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鄧紫棋曾經一天只吃16顆番茄減肥 醫師大呼：母湯！

2019-10-04 12:22聯合報 記者羅真╱即時報導

藝人鄧紫棋近日接受雜誌專訪時分享，過去她活在別人的眼光中，為此瘋狂減肥，甚至曾經一天只吃16顆番茄、吃一口飯都感到罪惡，坦言活得很累。醫師表示，近乎斷食的減肥方式，可能提升酮酸中毒、脫水、電解質不平衡導致的肌肉與神經徵狀，呼籲每日攝取熱量別低於1200大卡。

書田診所家庭醫學科主任醫師、台灣肥胖醫學會會員康宏銘表示，攝取極低熱量時，身體自然會燃燒脂肪，但有可能出現不少負面效應。舉例來說，肝臟燃燒脂肪產生酮體，酮體過多時可能造成酮酸中毒，加上生酮的同時有利尿作用，使人容易發生脫水、鉀鈣等電解質不平衡的問題，導致虛弱無力、肌肉抽筋、躁動、嗜睡或昏迷等情形。

另外，透過極端少吃減脂的同時，也會減去肌肉，使基礎代謝率隨之降低，未來可能更易復胖。因此一般建議，每人每天攝取「體重乘以30」大卡的熱量（以50公斤的成人為例，一天要吃1500大卡才夠），而減重者可以將熱量數值再往下降低，但不要低於1200大卡，同時要注意營養均衡，醣類、脂肪、蛋白質占比約為5:2:3或4:3:3。

然而，外觀看似已經蠻瘦的人，要如何才能正確將線條雕塑得好看一些？

康宏銘表示，身體線條反映的是脂肪分布，而脂肪分布本就會隨著年齡增長、荷爾蒙分泌改變而有所變化。舉例來說，生長激素會影響肌肉生成、連帶影響脂肪分布，而生長激素的分泌量在20歲左右達到高峰，之後便漸漸下降，使人組織鬆弛淪為「肉鬆族」；又例如，俗稱為「壓力荷爾蒙」的腎上腺皮質醇會讓脂肪往軀幹、腹部集中，而這個荷爾蒙分泌量卻會隨著年齡增加，使人走向水桶腰或酪梨型身材。

要讓身形線條更好看，康宏銘表示，唯有透過作息正常、規律運動、培養適合自己的紓壓活動等，以減少腎上腺皮質醇分泌、增加肌肉量與基礎代謝量等，使身體各部位盡量不要囤積過多脂肪。

藝人鄧紫棋近日接受雜誌專訪時分享，過去她活在別人的眼光中，為此瘋狂減肥，甚至曾經...
藝人鄧紫棋近日接受雜誌專訪時分享，過去她活在別人的眼光中，為此瘋狂減肥，甚至曾經一天只吃16顆番茄。圖／取自鄧紫棋臉書專頁
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脂肪中毒減肥
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