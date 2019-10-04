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不戴首飾、不找伴娘…劉墉低調嫁女 感性長文藏洋蔥

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不戴首飾不找伴娘…劉墉低調嫁女 感性長文藏洋蔥

2019-10-04 13:31聯合新聞網 綜合報導

劉墉女兒劉倚帆（Yvonne）在上月28日低調出嫁。圖擷自「劉墉」微博
劉墉女兒劉倚帆（Yvonne）在上月28日低調出嫁。圖擷自「劉墉」微博
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知名作家劉墉的女兒劉倚帆（Yvonne）在上月28日低調完婚，婚禮舉行在有150年歷史的紐約曼哈頓長老會教堂，特別的是婚禮上沒有太多賓客，也沒有伴郎伴娘，新娘劉倚帆未戴首飾，只身穿一襲白色婚紗完婚。劉墉在婚禮後分享感想，愛女之情表露無遺。

劉墉在文章中提到婚禮完全是由女兒劉倚帆安排的，當天除了雙方親戚，還有新郎新娘在華盛頓商學院的60多位同窗好友，而婚禮的攝影師則是由劉倚帆哥哥劉軒的妻子擔任，所有賓客都被禁止使用手機，希望能讓大家全心參與，而劉倚帆當天身穿白紗、手捧紫色的夢幻花束，一手挽著劉墉進場，畫面十分感人。

劉墉表示女兒出嫁的事未通知任何親友，兒子劉軒結婚時也只到戶政事務所辦理登記，兒女結婚時都捐款給兩岸的公益團體，希望能將愛分享給需要的人。他也在臉書中描述自己嫁女時的場景，表示自己沒有在婚禮當場落淚，而是開心微笑看著女兒未曾展現出的燦爛笑容，他寫道「爹地從頭到尾一直笑，笑得很開心。你知道為什麼嗎？因為我看到你臉上的笑、那種無比幸福的笑，你像小鳥一樣，從爹地的臂彎飛到Branden的懷中。」

劉墉也回憶女兒從小到大與他的互動，並感嘆「孩子本來就是獨立的個體，他們嫁娶了，是父母完成了任務，把快樂的小鳥放飛啊！」，他也說到女兒並沒有離開他與妻子，而是找到自己的最愛，當有一天他們離開人世，女兒也不至於受到太大的打擊。劉軒轉貼了此文，說自己看完爸爸的長文也感動鼻酸了。

事實上劉墉教導兒女有方廣為人知，也非常疼惜兒女，他曾在微博分享寫給女兒的「15條戀愛叮嚀」，內容真切，內文如下：

1.你可以讓別人知道你是單身，但是不要把你整個人攤在陽光下。就算你有很多優點，也讓他慢慢發現。因為愛情要有幾分神秘才美，情感要不斷因為發現彼此的優點而加分。

2.不必讓他知道你的財務狀況，無論你窮或富，都與他無關，因為吸引他的是你，不是你的錢。先知道你很富有，再跟你談戀愛的人，會讓你不敢確定他的愛。

3.吃人的嘴短，而且男女平等，所以不要都由男生請客，總要有來有往，你可以由他讓你付錢的情況，譬如因為你說要請客，他是不是比較節制，來觀察他夠不夠體貼。

4.跟初次交往的男生說好幾點回家，然後觀察他是不是放在心上。一個玩在興頭，還能注意時間的男生，可以顯示他的自制與對你的尊重。一個能夠掌握約會時間的女生，可以顯示她的教養。

5.當男生送你回家，注意他是不是確定你進門安全了，才離開。初次約會的男生，不要隨便請他進入你的房間，這是你該有的私密與矜持。他就算失望，也該尊重。

6.如果由你決定去什麼地方，要小心選擇，因為那能反映你的品味。但是不要因為想炫耀，而選擇他難以負擔的。為對方考量，是賢惠的表現。

7.不要用禮物討好對方，也別收受不恰當的禮物。對接受的人而言，太貴重的禮物會讓他不安，對送禮的人來說，送太貴的禮物難免有所期盼。禮物貴在有情，不在有價，不恰當的贈禮會模糊愛情的焦點。

8.跟不熟的人，或去陌生的場合。最好不要飲酒，而且別讓飲料離開你的視線。你可以渴死，也不亂喝一口。寧可因為拒絕而顯得不夠親切，也絕不碰觸任何毒品。

9.絕對不讓喝了酒的人開車，也對喝酒開車的人重新評估。只要對方喝酒之後還想開車，一定要警告他。雖然他飲酒開車是不智與逞強，你不提出警告卻是不仁與軟弱。

10.無論多麼激情，都要自我保護；無論情感多麼穩定，也拒拍私密照片。絕不用身體換取不確定的愛情，只能為確定的愛情解放身體。

11.除非你有意，當對方在語言或動作上有性的暗示，要立刻技巧地回避，千萬別等他露出醜態，你才喊NO。除非你有意主動，也不放出任何容易讓人誤解的訊息。

12.約會時家人跟你聯絡，一定要有禮貌。對家人無情卻對外人有情，是不成熟的表現。當你不尊重家人，你的朋友也會輕視他們，輕視你的家人何嘗不是輕視你？

13.在公共場所說話要小聲、對服務人員要客氣，對老弱婦孺要禮讓。多寬容、少責備，多露笑容，少耍脾氣。該快的時候不拖拉，該慢的時候不浮躁，進退有度能夠顯示你的優雅。

14.既然是你們談戀愛，就少把家人拖進來。家人可以提供意見，可以分享快樂，不必承擔責任。以後過日子的是你們，千萬別讓你們的打打打鬧鬧，成為爸爸媽媽的精神負擔。

15.別在同一時間談幾個戀愛，下了一條船，才能上另一條船。所以從開始交往，就要平等互惠。可為分手傷心，別為金錢糾纏。只有兩不相欠，才能分得乾脆。

劉墉為著名散文作家、畫家、教育家，出版的小說散文著作有100多種，被譯為各國語文發行，是華文界的暢銷作家，且他也在各國舉行個人畫展，並長期資助兩岸公益團體，在中國大陸捐贈約40所希望小學。

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