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大佛被蒙蔽了！今早霧霾濛濛 彰化全台空品最糟

2019-10-04 08:25聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化地區近日以來的空氣品質很不好，尤其今天清晨更是霧霾濛濛，依環保署監測的即時空氣品質指標AQI，今天中部的空氣品質糟透了，尤其是彰化的三處測站今晨都是紅色警示，沿海的線西測站達160，PM2.5(細懸浮微粒) 更達67(小時濃度)，全台最差，預期到國慶日才轉好，彰化縣環保局已通知學校掛出空汙旗，並提醒所有族群應減少在戶外劇烈活動，。

環保局表示，連日來，受境外移入汙染源影響，中部位在下風處，因擴散不佳，汙染物易累積，造成空氣品質不佳，從昨天下午之後，中彰各測站即陸續出現紅色警示，到今天清晨，彰化監測站的AQI是156 、線西160、台中沙鹿也達157，都達到紅色警示。

因霧霾籠罩，平時天氣好時， 在彰化「可以看到大佛的眉毛」，但今天則是一片朦朧，再遠一點，就看不見大佛了。彰化很多民眾都戴口罩出門，不過在八卦山區、體育場運動仍有很多民眾在運動，但大家都覺得有股酸酸的味道。

雖然空汙狀況隨著日出逐漸改善，但環保局已通知各校掛出空汙旗，避免學生從事戶外活動，環保局指出，類似空品不好現象仍會持續下去，到國慶日才會好轉，民眾可隨時上環保署網站查詢空氣品質情況。

環保局長江培根表示，為因應空汙拉警報，立即啟動空品不良緊急應變機制，並與鄰近縣市共同管制主要空氣污染來源，要求啟動相關空品不良應變作為，包含台中火力發電廠啟動友善降載，減緩中部空氣品質惡化。

江培根提醒民眾應加強個人健康防護，減少在戶外劇烈活動，如需外出，建議搭乘大眾運輸工具並配戴口罩，以維護個人健康。民眾如有發現工廠排放黑煙、露天燃燒、車輛排放大量黑、白煙等情形，請協助通報環保局進行處置。（公害陳情專線：0800-066666）。

因霧霾籠罩，平時天氣好時， 在彰化「可以看到大佛的眉毛」，但今天則是一片朦朧，再...
因霧霾籠罩，平時天氣好時， 在彰化「可以看到大佛的眉毛」，但今天則是一片朦朧，再遠一點，就看不見大佛了。記者劉明岩／攝影
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因霧霾籠罩，平時天氣好時， 在彰化「可以看到大佛的眉毛」，但今天則是一片朦朧，再遠一點，就看不見大佛了。記者劉明岩／攝影
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因霧霾籠罩，平時天氣好時， 在彰化「可以看到大佛的眉毛」，但今天則是一片朦朧，再遠一點，就看不見大佛了。記者劉明岩／攝影
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因霧霾籠罩，平時天氣好時， 在彰化「可以看到大佛的眉毛」，但今天則是一片朦朧，再遠一點，就看不見大佛了。記者劉明岩／攝影
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因霧霾籠罩，平時天氣好時， 在彰化「可以看到大佛的眉毛」，但今天則是一片朦朧，再遠一點，就看不見大佛了。記者劉明岩／攝影
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空氣品質霧霾
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