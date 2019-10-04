秋老虎持續發威 彭啟明：今要防曬也要提防空汙

2019-10-04 07:46 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



今天依舊是秋老虎的天氣型態，不但要防曬，在西部地區的民眾若體質敏感，在戶外也要戴上口罩。天氣風險管理公司總經理彭啟明說，中午高溫有機會到33-35度，且空氣汙染仍然嚴重。

彭啟明說，今天靠山區有午後雷陣雨發展機會，不過很局部，中南部發展的雨勢會比北部大一些，伴隨閃電雷擊。預計周六開始轉為偏東北風的天氣，北部、東北部迎風面靠山區，尤其新北到宜蘭花蓮北部的東北部，雲量會明顯增多，水氣也增加，將會有些雨勢，溫度也明顯下滑到27-29度，中南部溫度略降一些。

他指出，這波小變化很短暫，下周一、二就減弱趨緩，整體而言下周算是秋高氣爽很舒服的天氣，到雙十連假期間，還看不出有很劇烈天氣的機會。

彭啟明表示，在中短期的預測上仍有颱風發展的機會，不過和太平洋高壓以及大陸高壓未來發展動態有關，目前說什麼時候接近台灣與否還太早，但至少在7-10天內尚未接近台灣附近，可以保持留意，毋須恐慌。

彭啟明提醒，目前中部的台中彰化，空氣品質達到所有族群不健康等級，嘉義以北到新北不少地方都到敏感族群不健康等級，中午前後陽光出來，加速大氣光化反應，有機會再轉差，會持續到晚上，提醒減少在戶外停留時間，更要避免在戶外做劇烈活動。

中央氣象局說，今天各地仍為多雲到晴的天氣，僅東半部地區、午後中部以北山區及嘉義以南地區有局部短暫雷陣雨；溫度方面，各地清晨低溫約24到26度，高溫31、32度，中午前後紫外線指數稍偏高。

氣象局預測，周六、下周日（5日、6日）東北風影響，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其中在東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，中南部地區維持多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

下周一至下周三（7日至9日）東北風減弱，水氣稍減少，北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，中南部地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。下周四（10日）東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部山區有零星短暫陣雨。