吳德榮：國慶連假首日天氣還不錯 後三天視熱擾動狀況

2019-10-04 07:26 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



國慶連假的天氣是否會受到熱帶擾動發展成颱風的干擾，氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，連假第一天的模擬它離台很遠，天氣應該還不錯，後三天就的視其路徑是否靠近，現在不確定性還很高。

吳德榮表示，今天各地晴時多雲，仍為秋老虎的天氣；中午前後氣溫偏高、紫外線強，要注意防曬。午後山區有零星降雨的機率。各地氣溫：北部22至35度、中部23至35度、南部23至35度、東部22至34度。

他指出，最新模式模擬顯示，周六、下周日低氣壓通過呂宋島，外圍水氣移入，東半部水氣增，東半部有局部短暫雨的機率；東北風略增強，桃園以北雲量略增，山區及北海岸有零星降雨的機率。不過新竹以南影響不大。

吳德榮說，下周一（7日）東北風減弱，白天氣溫略升；西半部為多雲時晴，午後中南部山區有零星降雨的機率；北海岸、北部山區及東北仍有局部零星降雨的機率。下周二、三（8、9日）東北風略增強，白天氣溫微降。

至於未來可能的颱風預測，吳德榮說最新（3日20時）歐洲（ECMWF）模式，模擬10日（下周四）20時預測圖顯示，熱帶擾動位置大約在關島、菲律賓、琉球之間的海面上；美國（GFS）模式模擬其位置略為偏西、強度更強。

他認為，兩模式模擬的熱帶擾動於國慶假期第一天（10日）距台灣甚遠，天氣應還不錯。但連假的後三天（11至13日）天氣是否受到干擾，就得視其「路徑」是否靠近。由於模式運算已超過7天的，誤差累積、不確定性已太大，應持續觀察模式的調整。

中央氣象局說，今天各地仍為多雲到晴的天氣，僅東半部地區、午後中部以北山區及嘉義以南地區有局部短暫雷陣雨；溫度方面，各地清晨低溫約24到26度，高溫31、32度，中午前後紫外線指數稍偏高。

氣象局預測，周六、下周日（5日、6日）東北風影響，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其中在東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，中南部地區維持多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

下周一至下周三（7日至9日）東北風減弱，水氣稍減少，北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，中南部地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。下周四（10日）東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部山區有零星短暫陣雨。