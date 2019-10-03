日月潭花火音樂會免費入場 參加制服趴可入座搖滾區

2019-10-03 22:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



在日月潭的湖光山色與燦爛煙火中，聆聽人生每個階段的經典歌曲！邁入第12年的「台灣大哥大日月潭花火音樂會」 19日燦爛開唱，邀請歌手李佳薇、卓義峯與樂興之時管弦樂團、台大合唱團，邀聽眾一起用音樂和歌聲向美麗人生致敬。

台灣大哥大總經理林之晨表示，日月潭花火音樂界連續辦了12年， 觀眾從一點五萬人逐年累積到三萬人。今年音樂會主題巧妙運用「19 」諧音「Enjoy」，設定為「享受不凡 Enjoy Magnificent」，呈現的曲目都是一個時代的經典，希望大家細細品味不同年齡、人生階段的音樂。

林之晨指出，民眾只要穿上求學時期的制服、戴上橘色的發光物，在台灣大哥大服務攤位完成報到，前兩百名不但可入座搖滾區，還能獲免費限量明信片。

樂興之時管弦樂團指揮江靖波指出，呼應今年主題「享受不凡」，古典曲目選擇「輕騎兵序曲」和史特拉汶斯基「火鳥」。流行曲目從「玫瑰少年」、「野子」、「山丘」、「偉大的渺小」，一路到Queen、Lady Gaga、五月天的搖滾經典。他表示，今年音樂會的選曲有許多巧思，比方把蔡依林的「玫瑰少年」和李宗盛的「自由」和放在一起，結尾加入莫札特交響曲，蕩氣迴腸。

李佳薇笑稱，此次歌單多元豐富，跨域幅度之大讓她「不安心」， 希望大家可以到現場，聽聽歌曲有多豐富。卓義峯則說，此次「用不同的方式呈現熟悉的歌」，非常開心能唱「不一樣的東西」。