台塑空汙數據造假8年才修法遭糾正 環署：非全無作為

2019-10-03 21:41 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



監察院今天糾正環保署，在台塑集團空汙數據造假案8年後，才修正固定汙染源空汙連續自動監測設施（CEMS）管理辦法，行事消極怠慢。環保署發出新聞稿表示，歷年CEMS監測數據重大不法案件，主因是業者數據採擷與處理系統安裝模擬程式取代正常監測數據，遭查獲造假，是廠商責任。

環保署說，因CEMS已規範公私場所經監測設施確認程序後，不得隨意更動數據採擷與處理系統，且應依規定執行監測與連線傳輸作業，不得有不實申報情事發生，針對過去違法事件皆有對應的稽查管制措施，環保主管機關已加強查核並據以裁罰。

有關外界關注CEMS管理辦法修訂過程耗費多時，環保署說，過去8年持續檢討及精進相關管制措施與擴大管制對象，今年4月12日完成第1階段CEMS管理辦法修正發布前，已辦理4次CEMS相關法規增修訂作業與2次預告修正CEMS管理辦法，且持續召開專家諮詢會議與研商公聽會議，並非全無作為。

繼第1階段CEMS管理辦法新增數據採擷及處理系統封存與查核比對機制後，環保署說，將於10月底前完成第2階段預告修正CEMS管理辦法草案，持續提升監測數據品質與解析，新增數據採擷與處理系統審查認可制度與訊號平行比對查核措施，落實全時監測管理制度，強化整體固定汙染源連續自動監測設施管制。