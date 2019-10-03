種苗場8年育出新胡瓜「夏美」 生食格外美味

2019-10-03 21:29 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



農委會統計，國內每日平均食用胡瓜14萬公斤，需求量不小。胡瓜若在不良環境或授粉不完全時，容易產生畸形果，或果實帶有苦味，農委會種苗場經過7、8年努力，育成高雄性耐熱胡瓜新品系「TSS140」，別名「夏美」的新品種，不用授粉就能結果，生吃格外美味。

胡瓜主要以嫩瓜供作食用，但在不良的環境、養分不足或授粉不完全時，不僅果實生長慢，且易造成生長異常而產生畸形果、化瓜或苦味果實等問題，胡瓜產量高低則取決雌花數量的多寡。

為克服胡瓜在夏季高溫多濕環境下，導致雌花減少及畸形果偏高的缺點，農委會種苗場從國內外收集胡瓜商業品種，經過7、8年育成高雌性耐熱胡瓜新品系「TSS140」，即「種苗3號—夏美」新品種，雌花不經授粉也能自然結果，果型長直，果色呈深綠色，果面有細微條溝的特徵，果長為20至26公分，果寬為2.8至3公分，果重平均為126公克，生食口感佳。