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原來車禍真的會讓人失憶 腦神經醫師親身經歷

2019-10-03 19:49聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

今年8月，三總一般神經科主任周中興在美國國際軍事醫療健康研討會 (MHSRS) ...
今年8月，三總一般神經科主任周中興在美國國際軍事醫療健康研討會 (MHSRS) 發表腦再生研究演說。圖／周中興提供
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車禍導致失憶是常見的戲劇情節，但真實生活中也有這樣的案例，三軍總醫院一般神經科主任周中興在八歲時因車禍造成許多記憶成為空白檔案，但也讓他對腦神經科學生興趣，成為神經內科醫師

以下是周中興談他幼時失憶及成為腦神經專家的心路歷程：

「我失去八歲以前的記憶。」八歲的一場車禍，造成許多記憶成為空白檔案，雖有時仍會因無法與家人共享兒時回憶感到寂寞，但失去記憶也成為我人生的轉捩點，為我開啟一扇通往腦神經科學的大門，想探究腦神經受損是否無法找回遺失記憶的好奇心，促使我成為神經內科醫師。

一睜開眼，看到的是醫院純白的天花板，這是新的記憶起點。當年我只有八歲，起初完全不知為何躺在醫院，直到陸續聽到家人、街坊鄰居談起才知道，原來我在前往路口文具店的路上出了車禍。

目擊車禍過程的鄰居告訴我，我在過馬路時被直行的吉普車撞到，甚至因為穿著背心，被吉普車外突起物勾到，雖不至於到拖行地步，但被撞到的位置與車子最後停下處有一段距離。

我昏迷兩、三天才回復意識，而且左腳骨折，足足躺了兩、三個月，恢復健康的過程中，我重新學習如何走路。終於熬到能重返校園上課，一開始回到班上既叫得出同學名字，也記得爸爸、媽媽，為努力跟上落後的進度，所有心思都在課業上，根本沒注意到發生在自己身上的異狀。

等一切回到正軌後，我漸漸發現，親友談及過去時，我總是想不起來，起初只是覺得奇怪，直到翻開與家人出遊的照片，看著照片中燦笑的自己，驚覺明明有圖有真相，卻什麼都不記得，我才知道，我好像失憶了。

到醫院再檢查，並未發現腦部有任何問題，但直到現在仍沒有找回失去的記憶。小時候聽到自己不記得的「回憶」，難免泛起一絲難過，但我不斷告訴自己，比起失去的短短八年回憶，往後的人生還有更多時間可以創造回憶。

我沒有駐足不前，反而將這次歷練化為動力，走進奧妙的腦科學殿堂，再加上兒時感受，醫護人員是能直接助人的重要角色，懷抱感恩回饋的心情，選擇了白袍人生。

因為小時候車禍失去記憶的經驗，讓我更加珍惜「記憶」，也明白對一個人而言，「記憶」不僅是腦科學名詞，更是人與人之間最深的牽絆。身為神經內科醫師，有許多失智症患者，面對治療後有機會恢復的失智患者，我都會盡最大的努力，挽回他們的記憶力。

看著無法痊癒、只會不斷惡化的失智患者，我的心情總是複雜、不捨，這些患者幾乎失去人生多數記憶，即使有機會再製造、記住回憶，可能日子也不多。

兒時車禍失憶的經歷，讓我深刻體悟記憶的奇妙，也讓我一直相信人性存在於大腦，加深我把握腦功能完好期間，預立遺囑的動機，即使未來腦部退化，我也可以繼續保有生命自主權，繼續保有人性。

●醫學小辭典：腦震盪導致失憶

擁有完整記憶必須依靠神經網路。神經網路分為感知環境變化、傳遞訊息的神經細胞及傳播途徑的神經元，一旦腦部受撞擊，發生腦震盪可能造成神經軸、神經細胞受損，負責記憶的海馬迴周圍受損，就會失憶，可能忘記車禍前發生的事情，甚至失去記憶。

多數記憶在事發後24小時內恢復，但也可能永遠想不起來。失憶時間長短，常是神經外科醫師診斷指標，時間愈長，腦震盪可能愈嚴重。民眾不可小看腦震盪，雖一般輕微症狀僅是眩暈、頭部脹痛，但最嚴重恐造成中樞神經損傷，演變成不可逆的肢體或語言障礙等。

若民眾頭部受撞擊後，出現眩暈、頭痛、互動或記憶力下降、注意力不集中、肢體障礙、語言障礙等症狀，可能就是腦震盪徵兆，建議患者盡快前往大醫院，短時間內做電腦斷層等檢查，即時治療處理腦震盪，避免長期後遺症發生。（諮詢／台北榮民總醫院重症醫學部主任林永煬、記者陳婕翎整理）

●周中興

現職：三軍總醫院一般神經科主任

年齡：42

專長：臨床神經學、腦中風、腦再生醫學研究

經歷 :美國賓州麥高文再生醫學中心研究員、三軍總醫院澎湖分院神經內科主治醫師、三軍總醫院神經科部主治醫師、台灣腦中風學會前副秘書長

三總一般神經科主任周中興圖／周中興醫師提供
三總一般神經科主任周中興圖／周中興醫師提供
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車禍醫師
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