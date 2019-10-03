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51歲男陪朋友健檢 沒有潛血反應仍檢出原位腸癌

2019-10-03 19:28聯合報 記者趙容萱╱即時報導

51歲陳姓男上班族不菸、不酒，和很多人一樣是外食族，生活作息正常，也沒有大腸癌的家族病史，偶爾大便有血，排便稍有不順暢，但因不會痛，以為是便祕、痔瘡發作，不以為意，直到今年4月陪朋友健檢，朋友沒事，他卻在腸道內發現一顆3公分的原位癌。陳姓病患說，他完全沒感覺，糞便潛血也都沒有反應，讓他很不解為何會罹癌，錯愕不已。

台中榮總健康管理科主任王雅瑜說明，早年民智未開，很多人誤以為沒檢查沒事，一檢查就會有大病，排斥就醫，等到身體無法忍受疼痛才就醫，為時已晚，癌細胞早已轉移或擴散，建議一般民眾定期做腸胃鏡檢查，檢查間隔不要超過3年，若有發現腸道有息肉者，應每年追蹤。

王雅瑜指出，息肉發展成大腸癌要經過5到10年，目前國人健康檢查多會選擇無痛腸胃鏡檢查，當發現息肉時就同步切除，並做病理化驗，如化驗後有異常就能立即為病人做後續的醫療處置。

陳姓病患說，他偶爾大便有血，排便稍有不順暢，因為不會痛，這次只是陪朋友健檢，沒想到腸道內發現一顆3公分的腫瘤，經切片發現局部的腫瘤已癌化，確診為原位癌，後轉診大腸直腸科接受後續手術切除等治療。

台中榮總院長許惠恒說，台中榮總健康管理中心於今年擴大營運，在優良的健檢設備之外，更全面導入室內定位系統、強化健檢環境邁向智慧管理；此外，台中榮總院區範圍大，引進室內導覽、定位系統及三維空間資訊技術，並結合360度環景影像及雲端服務，協助健檢民眾到院能透過上網或中榮APP，即時查詢及實境導引至健檢中心。

醫師王雅瑜建議，一般民眾定期做腸胃鏡檢查，檢查間隔不要超過3年，若有發現腸道有息...
醫師王雅瑜建議，一般民眾定期做腸胃鏡檢查，檢查間隔不要超過3年，若有發現腸道有息肉者，應每年追蹤。記者趙容萱／攝影虫
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台中榮總健檢息肉
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