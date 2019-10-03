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詩心引力 讓總編輯也屏息以待的2020年文學創作月曆

2019-10-03 19:44聯合新聞網 台北訊

精選12當紅詩人親選創作詩詞，製成專屬的磁力字貼，讓你一邊拼湊，一邊紀錄你的生活...
精選12當紅詩人親選創作詩詞，製成專屬的磁力字貼，讓你一邊拼湊，一邊紀錄你的生活！（圖／《聯合文學》雜誌　提供）
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這個詩心引力計畫，大概是《聯合文學》於2014年全彩大開本改版之後，我感受到最大壓力的一次。跟做雜誌的挑戰一樣，我們不想僅僅做一個如禮行儀的的圖文月曆。　－－王聰威·聯合文學總編輯

每天的心情，該如何表達？全台第一款「磁力詩」月曆商品「詩心引力」今日起在募資平台上線，邀請12位當紅詩人創作詩，再將詩人親選字詞製作成專屬的磁力字貼共360個，任由讀者自行組合，將生活中的所思所感，用每日的造詩練習來表現，將文學與生活以全新型態結合。

「詩心引力」磁力詩生活月曆是由《聯合文學》雜誌企劃開發，與傳統紙器單位「美好物件」合作，兩家老字號的業者聯名跨界創新，利用「磁粉」與帶有羊絨觸感的「里紙」，共同研發月曆材質與字詞磁鐵。《聯合文學》雜誌為了讓更多人領略文學創作的樂趣，啟發自國外行之有年的磁力詩，全新設計屬於中文詩的創作體驗。

精選12當紅詩人親選創作詩詞，製成專屬的磁力字貼，讓你一邊拼湊，一邊紀錄你的生活...
精選12當紅詩人親選創作詩詞，製成專屬的磁力字貼，讓你一邊拼湊，一邊紀錄你的生活！（圖／《聯合文學》雜誌　提供）
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12位詩人親選字詞 每日練習拼字造詩，說出你的心情！

「詩心引力」邀請12位當代受歡迎的詩人：羅毓嘉、陳繁齊、林婉瑜、孫梓評、林達陽、騷夏、追奇、徐珮芬、許含光、宋尚緯、楊佳嫻、陳珊妮擔任不同月份的創作者，創作呼應不同時節的獨家詩作。他們親選的字詞製作成專屬磁鐵，任你排列與拼貼，創作今天屬於自己的詩，表達心情。是一本桌掛兩用，滿足創作欲望，並具有生活日用功能的萬用曆。

在四個月之內，要從空空如也的概念，到完整的行銷規劃與執行，再到手中拿著美麗的成品，仍然是件不可思議的事。在最近一次的打樣會議上，我們甚至臨時決定連寄送用的外包裝紙盒也要特別訂做，專屬【詩心引力】磁力詩生活月曆使用。能多做些什麼，便再多做一些。　－－王聰威·聯合文學總編輯

「如果你正在思考如何說出最完美的離職、最傷人的分手、最誠意的道歉、最深情的暗戀...就透過一點點詩心引力說出來。」詩心引力的360個磁力字貼，除了用於月曆，可拼貼於辦公室座位隔板，或家裡的冰箱。今後辦公室隔板和你家冰箱都可以用來寫詩，那些不好開口的話，都可以用磁力詩呈現，提供新方式記錄生活心情。

「相信有些重要瞬間，透過文字創作，更能記錄真實感受。」「磁力詩」用自由變動的文字風景，留下每一天的生活感悟。當你的世界裡有了文學，生活將會變得不一樣。

募資活動連結

聯合文學月曆募資
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