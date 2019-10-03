捐血年齡上限放寬至70歲 醫：建議一次捐250毫升

2019-10-03 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



銀髮海嘯來襲，去年三月起65歲以上長者已占我國總人口14％，我國法定可捐血年齡介於17至65歲間，台灣可捐血人數恐越來越少。血液基金會睽違18年首度鬆綁大齡捐血者條件，未來65歲至70歲者，凡兩年內曾有捐血紀錄，每年只需進行一次醫師面談即可繼續捐血，預計年底啟動試辦計畫。

血庫血量過半來自30至50歲族群，但近兩年仍有1萬多人次是超過65歲的逾齡捐血者。食藥署「捐血者健康標準」規定，若超過65歲捐血需取得醫師同意。血液基金會顧問醫師林東燦坦言，並非每個據點都有醫師，常造成逾齡者敗興而歸，血液基金會擬啟動試辦計畫，將捐血年齡上限訂在70歲。

未來65至70歲的逾齡捐血者，每年只需由醫師評估健康狀況一次，即可繼續捐血。男性逾齡捐血者捐血次數上限也從一年三次鬆綁至四次，每次捐血量也從250毫升放寬至500毫升。林東燦強調，逾齡者不具首捐資格，今年7、8月和醫師團隊取得共識，考量近2年僅有6人次發生輕微頭暈症狀，決定推動試辦計畫。

據血液基金會統計，近五年全國血袋數持續增加，但捐血人數卻下降，2014年共計超過175萬人次，但2015年後捐血人次逐年下降，2017年甚至僅剩99萬人次。輸血醫學會秘書長闕宗熙分析，血庫正受高齡化、少子化影響，現在漂亮的血量成績都是靠「僅存」的捐血人不斷重複捐血貢獻。

據國外研究，符合捐血標準下，「老血」與「新血」品質一樣好，但老人卻較常因共病等健康問題無法捐血，如心律不整、肝脾腫大等都不適合捐血。闕宗熙表示，經醫師評可繼續捐血者無需擔憂安全疑慮，但仍建議一次捐250毫升即可。強調逾齡捐血者終究會變老、死去，不可一味仰賴，主張除鼓吹年輕人捐血外，醫院端也應省血。