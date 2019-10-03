糖尿病年輕化是真的 未滿20歲患者暴增4成

2019-10-03 18:40 中央社 台北3日電



過去多數人常認為糖尿病是老人才會得的病，但國內最新報告證實，糖尿病已出現年輕化趨勢，10多年來未滿20歲患者暴增4成，20至40歲增加速度更快，呼籲年輕人正視糖尿病危機。

中華民國糖尿病衛教學會今天舉辦記者會公布最新「台灣糖尿病年鑑」，糖尿病衛教學會理事長杜思德表示，該報告顯示，2000年至2014年間，台灣第2型糖尿病患者增加2.6倍，其中75歲以上長者每2人就有1人患有糖尿病，20歲以下的糖尿病患者更大增4成，證實糖尿病出現年輕化趨勢。

國家衛生研究院群體健康科學研究所副所長許志成表示，以往20歲以下的年輕族群根本無需考慮罹患第2型糖尿病的風險，但相關數據顯示，20歲以下族群的糖尿病發生率已從2008年每10萬人9.65人，攀升至2014年的13.94人，顯示在飲食西化、速食充斥的現代社會，無論成人、孩童都應正視糖尿病危機。

根據衛福部民國107年死因統計，糖尿病高居國人10大死因第5名，但死亡率已出現下降趨勢。許志成指出，糖尿病照護的進步是死亡率下降的關鍵因素，但第2型糖尿病個案併發慢性腎臟疾病、失明以及截肢比率等，仍有改善空間。

台北榮總新陳代謝科主治醫師胡啟民說，糖尿病年輕化不只發生在20歲以下族群，20至40歲青壯年更為嚴重，進一步分析原因，可能是年輕人生活習慣差，例如不吃早餐、熬夜打電動、愛喝含糖飲料、愛吃高油食物、少運動等，都增加罹患糖尿病風險，建議將青壯年的代謝症候群納入免費健檢項目。