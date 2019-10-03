女病患開刀指定醫師不能是摩羯座 星座信念讓醫護都傻眼

2019-10-03 20:35 聯合新聞網 綜合報導



病患開刀指定醫師不能是摩羯座，原因讓人傻眼。圖擷自 YouTube 分享 facebook

許多人對於星座非常迷信，不過其實這都只能拿來當參考，不能完全做為依據。近日一名醫師在節目上分享幫婦人開刀經驗，沒想到這名婦人第一句話劈頭就問，「她是什麼星座？」，更強調自己醫療團隊裡不能有摩羯座，傻眼言論讓來賓笑翻。

「有宗教信念我可以理解，但你有星座信念就很怪」，日前在節目《醫師好辣》當中，外科醫師鍾雲霓分享，一位40多歲的婦人到醫院要開痔瘡的刀，沒想到她一來就指著鍾雲霓詢問護理長，「她是什麼星座？」，護理長也不疑有她直覺回覆射手座，讓婦人滿意的說「好，過關」。

在進入手術室後，婦人更要求她的醫療團隊裡不能有摩羯座的人，並說，因為她的前夫、姊妹和不合的上司全部都是摩羯座，如果有摩羯座的人在手術室裡，她的手術一定不會順利，於是醫師就把摩羯座的人都請了出去。

事後手術非常順利的完成，婦人在恢復室醒來後，一邊吃著點心一邊四處走動，過程中她看到掛在牆上的醫師證書，鍾雲霓的出生日期竟然是一月。鍾雲霓透露，雖然她是12月出生的，但她父母晚報了戶口，於是她所有證件與證照上的出生日期都是1月。

這讓婦人猶如晴天霹靂，於是她面色鐵青的詢問櫃台小姐，鍾醫師是1月出生的嗎，櫃台小姐看了證書後回答是，1月出生讓人直接聯想到摩羯座，於是婦人就在櫃台破口大罵醫院「沒有醫德、沒有誠信」，並說「我信不過你們這間診所，之後再也不要來給你們回診」。

在所有人被罵得摸不著頭緒時，護理長出面解釋說，鍾醫師有一些戶口的問題，更補充，不管怎樣醫療團隊都是很有經驗，並且用心的在開刀，所以星座只是個人信念的問題，這才讓婦人平息了怒氣。

過了一個禮拜後，婦人到醫院回診，發現恢復得非常好，在所有人想說她應該能接受護理長解釋，大家很用心、很有經驗的回覆時，婦人卻說「我就知道你一定不是摩羯座」，更說，如果鍾醫師是摩羯座，那她在手術中間就會感染，一定不會那麼順利，也沒辦法恢復得那麼好。婦人一番話也讓所有人笑翻。