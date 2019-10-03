星宇航空新制服亮相 金銀洋裝配斗篷滿滿宇宙星際感

2019-10-03 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



備受矚目的星宇航空，預計在明（2020）年1月23日開航，近日宣布制服設計，包含飛航員、空服員、地勤、機務、航勤等，完整制服設計及配件，其中，女性空服員及座艙長的服裝選用科技感十足的金色及銀色為主色調，讓人有宇宙星際感。

星宇航空舉辦全系列制服暨機艙設備發表會，從飛航員、空服員、地勤、機務、航勤，完整制服設計及配件全數亮相。這次制服由台灣知名設計師林尹培袞操刀，巧妙結合了復古與未來元素，呈現出宇宙星際感，卻又有經典時裝特色。

女性空服員制服呼應客艙的大地色系，座艙長、空服員依照顏色區分職級，以未來科技感的金色、銀色洋裝為主色調，背部及袖子則用透氣網布拼接，七分袖袖中用飛機稜線為靈感設計，立領搭配絲巾，冬天會再搭配復古斗篷大衣，看起來猶如巴黎名伶般優雅。男性空服員以立領襯衫設計取代領帶，不同裁片拼接呈現仿翻領樣式，接縫處利用出芽線條點綴。西裝外套領口用精緻工法拼接不同領片，翻玩錯視平面與立體視覺。