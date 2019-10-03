高齡化台灣第2型糖尿病年輕化 20歲以下患者增4成

2019-10-03 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



糖尿病是危害健康我國民眾的主要原因之一，我國十大死因排名第五。「高齡化」是台灣糖尿病發生率上升重要因素，但最新糖尿病年鑑報告發現，台灣第2型糖尿病患短短十四年間增2.6倍，其中20歲以下的糖尿病患者大幅增加4成以上，醫師研判恐怕是青少年攝取過多油炸物、含糖飲料，不喜愛運動，小胖子增加造成好發高齡族群的第2型糖尿病年輕化。

中華民國糖尿病衛教學會今公布「台灣糖尿病年鑑-2019第2型糖尿病」，報告顯示，2000年至2014年間，我國第2型糖尿病人口從25％攀升至46％，增加了2.6倍，相當於75歲以上年長者當中，每2人便有1人為糖尿病患者。其中，我國20歲以下的糖尿病患者相較於2008年大幅增加了4成1，如今每10萬人裡卻有高達13人罹患第2型糖尿病。

國家衛生研究院教授許志成表示，以往20歲以下的年輕族群根本無需考慮罹患第2型糖尿病的風險，在飲食西化的現代，台灣未成年學生飲食沒控制、活動量又少，甚至據國健署及國教署統計，過半數學生一周超過五天會喝含糖飲料，近3成國小學生有肥胖問題，糖尿病已經是大人或小孩都應正視的危機。