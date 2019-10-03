2019台灣創新技術博覽會 啟英高中奪1金2銀佳績
2019台灣創新技術博覽會，啟英高中資訊科在眾多參賽隊伍中脫穎而出，奪下1金2銀，寫下本屆賽事高中職學校參賽最佳成績。本年度由經濟部、國防部、教育部、科技部、農委會、國發會及環保署合辦，智慧財產局及工業局策劃，共約20個國家、200家公司行號及大專院校參賽，超過1000件作品參展。
啟英高中學生從作品發想到製作完成，花費一年多時間，其中資訊3甲的謝睿恩、徐偉宸、張超捷、朱修謙所發明的「車輛警示牌」獲金牌，此項作品設計是在車禍事故發生後，讓事故駕駛透過手機遙控警示牌移動到達指定位置，避免下車放置警示牌釀成危險；也藉由感知器發出聲響警示事故駕駛，提醒後方有車輛接近，降低二次車禍的發生機率；且平整盒裝的設計，便於收納在車內。
資3戊的黃鐘仁、賴品境、呂致緯、林子祐、張瑋合力研發的「除菌烘乾機」獲銀牌，作品著眼消費者對衛生、便利的需求日漸增大，研發出遠距離監控之除菌烘乾機，除可自動感測衣物濕度並自動調整烘衣時間、上傳溫濕度，並使用紫外線殺菌；也可以手機操控，客制化訂定烘乾、殺菌時間，同時監控內部溫濕度、衣物狀況，讓衛生安全更有保障
資訊3戊的呂致緯、林子祐、蘇建晟、張瑋、吳宥霖，以「抽風安全偵測系統」獲銀牌，考量近年浴室滑倒意外層出不窮，且常錯過黃金救援時間，造成憾事，為提升使用者安全防護，偵測系統感測浴室內的人員是否有持續動作，當室內人員靜止一段時間，系統將產生警報，並透過手機發送訊息給家屬；另外濕度過高時，系統會自動啟動通風或除溼功能，也能透過手機操控，並可同時監控浴室內部的溫溼度、抽風、吹風等狀態。
在八大國際發明展中，台北國際發明展被公認得獎難度較高，評選以創新性、商品化程度與市場性、機能與實用性及審美性為標準，分別由國內外 37 位初審委員進行書面評分審查及展覽現場實審，再由主任委員召集複審委員進行複審。
帶隊出征的資訊科主任連素玲表示，本年度台灣創新技術博覽會參賽隊伍是於校內專題比賽選出代表學校出賽，經教育部專題比賽及科展中勝出，最後還要成功申請專利才能參賽，競爭相當激烈，能脫穎而出非常不容易。此外，獲獎學生，未來也可以此比賽成績，保送國立科大。
留言