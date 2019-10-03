2019台灣創新技術博覽會 啟英高中奪1金2銀佳績

2019-10-03 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



2019台灣創新技術博覽會，啟英高中資訊科在眾多參賽隊伍中脫穎而出，奪下1金2銀，寫下本屆賽事高中職學校參賽最佳成績。本年度由經濟部、國防部、教育部、科技部、農委會、國發會及環保署合辦，智慧財產局及工業局策劃，共約20個國家、200家公司行號及大專院校參賽，超過1000件作品參展。

啟英高中學生從作品發想到製作完成，花費一年多時間，其中資訊3甲的謝睿恩、徐偉宸、張超捷、朱修謙所發明的「車輛警示牌」獲金牌，此項作品設計是在車禍事故發生後，讓事故駕駛透過手機遙控警示牌移動到達指定位置，避免下車放置警示牌釀成危險；也藉由感知器發出聲響警示事故駕駛，提醒後方有車輛接近，降低二次車禍的發生機率；且平整盒裝的設計，便於收納在車內。

資3戊的黃鐘仁、賴品境、呂致緯、林子祐、張瑋合力研發的「除菌烘乾機」獲銀牌，作品著眼消費者對衛生、便利的需求日漸增大，研發出遠距離監控之除菌烘乾機，除可自動感測衣物濕度並自動調整烘衣時間、上傳溫濕度，並使用紫外線殺菌；也可以手機操控，客制化訂定烘乾、殺菌時間，同時監控內部溫濕度、衣物狀況，讓衛生安全更有保障

資訊3戊的呂致緯、林子祐、蘇建晟、張瑋、吳宥霖，以「抽風安全偵測系統」獲銀牌，考量近年浴室滑倒意外層出不窮，且常錯過黃金救援時間，造成憾事，為提升使用者安全防護，偵測系統感測浴室內的人員是否有持續動作，當室內人員靜止一段時間，系統將產生警報，並透過手機發送訊息給家屬；另外濕度過高時，系統會自動啟動通風或除溼功能，也能透過手機操控，並可同時監控浴室內部的溫溼度、抽風、吹風等狀態。

在八大國際發明展中，台北國際發明展被公認得獎難度較高，評選以創新性、商品化程度與市場性、機能與實用性及審美性為標準，分別由國內外 37 位初審委員進行書面評分審查及展覽現場實審，再由主任委員召集複審委員進行複審。