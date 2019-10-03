花10元爽賺千萬！7~8月「統一發票中獎清冊」出爐

相關新聞
多買報紙多中獎！7-8月統一發票中獎清冊看這裡2019-10-03 16:49
麵比飯更胖 蛋餅最優？ 營養師教上班外食族這樣吃2019-10-03 16:21
禮服秘書曝婚紗業「四大秘辛」 忙到沒時間洗婚紗繼續出租2019-10-03 15:50
Uber條款倒數！交部再出招 解決天價牌照2019-10-03 15:34
華航推高雄飛東京驚喜價 來回未稅最低7千有找2019-10-03 18:23
內壢車站驚傳列車撞墜軌旅客 桃園內壢單線行車2019-10-03 18:16
星宇航空新制服亮相 金銀洋裝配斗篷滿滿宇宙星際感2019-10-03 17:51
高齡化台灣第2型糖尿病年輕化 20歲以下患者增4成2019-10-03 17:48
2019台灣創新技術博覽會 啟英高中奪1金2銀佳績2019-10-03 17:44
憂鬱症藥物是否有效 掃描大腦可知2019-10-03 17:34
區間車進內壢站撞上跌落旅客 桃園內壢單線行車2019-10-03 17:32
開小夜燈使孩子性早熟？醫斥沒這回事2019-10-03 17:27
遠航MD退役徵照片活動 身分證號有11搭機享優惠2019-10-03 16:11
嬰兒用品數量龐大 他嚇：剛出生就需要這麼多，誰敢生？2019-10-03 15:44
滷味百頁豆腐、冬粉很健康？營養師揭高鈉高脂地雷2019-10-03 14:48
晉升億萬富翁不是夢！今晚「威力彩」頭獎上看5.2億2019-10-03 14:39
王文洋：盼當領頭羊 引領更多人奉獻2019-10-03 14:34
王文洋：給孩子機會 讓他們翻轉人生2019-10-03 14:34
王月蘭基金會用音樂傳愛 拉近城鄉差距2019-10-03 14:34
偏鄉童學小提琴 看到不同世界2019-10-03 14:34
超級幸運兒！花10元買報紙 中發票千萬大獎2019-10-03 14:29
明大樂透頭獎上看5.9億 中秋加碼還有14組百萬獎金2019-10-03 14:14
台美麥當勞差異大 台灣這點勝過美國2019-10-03 14:08
遠見發表調查 過半國人對退休沒信心2019-10-03 13:59
竹科男小弟弟變「蒟蒻」 求助震波治療來重振雄風2019-10-03 12:56
醫院呼吸更有保障 北市23處醫院裝室內空品監測2019-10-03 12:22
糖尿病患者肺炎死亡率大幅攀升 男增五成、女增九成2019-10-03 12:08
顯靈了？他剝蝦驚見國父人臉 網嚇傻：三民主義預備唱2019-10-03 12:00
故宮國寶2020到東急文化村展覽喊停 將改採數位展2019-10-03 11:59
帶野餐裝備看焰火 今年國慶焰火創下多個第一2019-10-03 11:59
微創手術置換心臟瓣膜 傷口僅針頭大小2019-10-03 11:50
捐血規定大變革 年逾65歲捐血條件年底前鬆綁2019-10-03 11:07
7、8月統一發票14人中千萬大獎 他花10元買報中千萬2019-10-03 11:00
疲勞駕駛易發生事故 高公局籲駕駛人連假勿疲勞駕駛2019-10-03 10:47
免費門票策略奏效？故宮：期望今年南院參觀人數破百萬2019-10-03 10:42
引進類澱粉蛋白正子造影 協助醫師確診阿茲海默氏症2019-10-03 10:38
開車族加油且慢！下周汽、柴油價估降0.6、0.7元2019-10-03 10:35
水分喝太少、吃完東西腸胃痛？82歲阿伯腸子中風了2019-10-03 10:33
7-8月統一發票特別獎出爐 1人花10元買報紙中千萬2019-10-03 10:12
熱門文章
家庭主夫可恥？妻月薪多3倍 他辭職帶小孩被酸沒出息2019-10-03 10:01
50歲後想凍齡防失智！ 重點在一個超簡單動作2019-10-03 10:00
外送服務新功能？她幫生病男友叫餐 意外逮到劈腿2019-10-03 13:44
影／苗縣民又撿到小石虎 獸醫師健檢小石虎很健康2019-10-03 15:14
氣象局：周末變天 北、東、恆春連下兩天雨2019-10-03 09:26
吳德榮：今明秋老虎發威 周六東北、北部水氣增2019-10-03 07:59
無房無車、月薪5萬能嫁嗎？ 網友認為這點是關鍵2019-10-03 12:14
未上班就嗆「干妳屁事」 網：她在求職社團超有名2019-10-03 11:06
土水師傅6小時賺7500 網友幫換算月薪讓人超羨慕2019-10-03 09:52
Uber條款倒數！交部再出招 解決天價牌照2019-10-03 15:34
區間車進內壢站撞上跌落旅客 桃園內壢單線行車2019-10-03 17:32
巴黎時裝周／迪麗熱巴、楊丞琳看LV美好年代 克羅伊摩蕾茲眼妝有勇氣2019-10-02 23:59
7、8月統一發票14人中千萬大獎 他花10元買報中千萬2019-10-03 11:00
每日星座運勢／水瓶財運特別的突出 愛情運勢良好2019-10-03 00:00
沒一技之長別煩惱 基隆訓用計畫失業夫妻找到第二春2019-10-03 10:48
影／新光三越周年慶 人潮蜂擁2019-10-03 11:21
花10元爽賺千萬！7~8月「統一發票中獎清冊」出爐2019-10-03 17:34
麵比飯更胖 蛋餅最優？ 營養師教上班外食族這樣吃2019-10-03 16:21
怨！限量悠遊卡買不到 未來採預購2019-10-02 23:56
全台最大的立體女神圖像 星巴克台北時代店重裝登場2019-10-02 22:03
最新懶人包／5日補班日 星巴克、西雅圖、丹堤...這些咖啡「買一送一」2019-10-03 17:06
日本長壽鱷魚離世 獸醫解剖驚見肚中塞滿硬幣2019-10-03 11:21
這兩天夕陽、日出特別鮮紅 彭啟明：境外汙染西半部2019-10-03 08:14
新光三越線上線下周年慶雙搶 南西店千人排隊血拚首日業績上看5億2019-10-03 12:54
【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／九年級媽媽 的坐牢人生2019-10-03 06:00
水分喝太少、吃完東西腸胃痛？82歲阿伯腸子中風了2019-10-03 10:33
台美麥當勞差異大 台灣這點勝過美國2019-10-03 14:08
新光三越超狂顛覆 夢幻花店、咖啡店成信義區美妝店王A8門面擔當2019-10-02 20:01
容易成為「愛情奴隸」的TOP5星座！第一名沒愛情活不下去2019-10-03 10:23
【心情點滴】黃珠玉／籠子和垃圾桶2019-10-03 06:00
7-ELEVEN聯名店又來了！台灣限定「米奇與好朋友主題店」好拍又好買2019-10-03 14:46
【童言童語】陳娟娟／我幫妳刷2019-10-03 06:00
網友激推超商古早味飲品 這款楊桃汁被讚超好喝2019-10-02 20:56
「永遠的第一夫人」最愛這道料理！台北圓山限期嘗鮮2019-10-03 12:22
蔡依珊自曝是周興哲粉絲 為雅詩蘭黛粉紅絲帶齊現身，喝咖啡能做公益2019-10-02 23:13
帶野餐裝備看焰火 今年國慶焰火創下多個第一2019-10-03 11:59
7-8月統一發票特別獎出爐 1人花10元買報紙中千萬2019-10-03 10:12
海賊迷出動！全家便利商店「航海王集點」魯夫、喬巴登場 第二波還有Lee獨家聯名商品2019-10-03 15:32
新葡苑「点心」10月10日進駐板橋 鴨仔流沙包限時只要25元2019-10-02 21:35
西半部空品紅通通！25測站今晚達紅色警戒等級2019-10-02 20:19
留言