開小夜燈使孩子性早熟？醫斥沒這回事

2019-10-03 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ╱即時報導



近日有新聞報導，開燈會讓孩子性早熟，致使許多父母不敢幫孩子留盞小夜燈。對此，醫師表示「沒這種事」！

根據《浙江新聞》報導，中國大陸浙江省寧波市一名女童年僅7歲，一年內快速抽高十幾公分，身高已120公分。原本媽媽還因此感到欣喜，並未想太多。卻在最近幫女童洗澡時發現，女童乳房變大，摸上去還有小硬塊，才發現可能是過早發育，帶去就醫。檢查後確診為「性早熟」，骨頭的年齡已經超齡3歲，卵泡也明顯增大。

該則報導表示，因4歲開始與父母分房睡，晚上睡覺怕黑，過去3年來都是開著燈就寢，造成褪黑激素減少致使加速發育。

長庚醫院內分泌科醫師羅福松則駁斥此一說法。他表示，性早熟和開燈與否並無絕對的因果關係，主要還是和飲食，如常吃炸雞等，以及其他環境荷爾蒙有關。但羅福松表示，若是能夠關燈睡覺，身體正常分泌褪黑激素，可以讓人進入熟睡，身體得到充分的休息，能有助於孩童長高。