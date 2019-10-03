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流感疫苗延至11月開打 疾管署：不影響防疫

2019-10-03 16:51中央社 記者張茗喧台北3日電

以往流感疫苗每年10月1日準時開打，今年將延至11月15日開打，傳有家長擔心引發嚴重疫情。疾管署今天表示，由於氣候暖化，流感疫情也出現延後趨勢，晚打疫苗並不影響防疫。

今天有媒體報導，由於今年世界衛生組織（WHO）延後公布選株結果，導致流感疫苗供貨及開打時程延後，恐嚴重影響流感疫情，引發家長擔憂。

衛生福利部疾病管制署發布新聞稿澄清此事，疾管署副署長羅一鈞受訪表示，受到氣候暖化影響，近年流感疫情開始出現延後趨勢，以夏季流感為例，2年前夏季流感疫情自6月開始升溫、7月達高峰、8月底脫離流行期，今年則是8月才開始升溫、9月達高峰、10月出現反轉訊號，預計月底就能脫離流行期。

他指出，今年的夏季流感型別以H1N1為主，但不論國際間或國內專家會議結論都顯示，下一波冬季流感流行型別應是H3N2，考量病毒轉換也需要時間，預計冬季流感將於明年1月才會進入流行期。

正因如此，即便延後接種流感疫苗，仍可在農曆春節前後的流感高峰期前獲得足夠保護力，不致影響冬季流感防疫。羅一鈞說，疾管署今年提供的600萬劑公費流感疫苗將全面升級為4價疫苗，包含H1N1、H3N2、B型山形株、B型維多利亞株等4種型別，比過去的3價保護力更加完善。

疾管署今年公費流感疫苗規劃分批接種，11月15日起為國小至高中學生及醫事人員，12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒，明年1月1日起開放其他公費對象接種，提醒各類公費對象應按時儘速接種。

此外，也鼓勵不具公費接種資格的民眾，可自費接種一劑流感疫苗，確保自身及家人免於流感威脅。

流感疫苗疫情H3N2WHO
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