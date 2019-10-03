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麵比飯更胖 蛋餅最優？ 營養師教上班外食族這樣吃

2019-10-03 16:21聯合報 記者簡浩正╱即時報導

網路上討論吃麵易胖外，早餐若吃燒餅、油條、水煎包等食物，富含澱粉、油脂，更是肥胖...
網路上討論吃麵易胖外，早餐若吃燒餅、油條、水煎包等食物，富含澱粉、油脂，更是肥胖中的大忌。聯合報系資料照
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麵食控注意，網路上有討論出現吃麵易胖外，早餐若吃燒餅、油條、水煎包等食物，富含澱粉、油脂，更是肥胖中的大忌，並推薦蛋餅為最佳早餐。

營養師同意觀點，認為蛋餅皮含蛋白質、澱粉含量較少外，只要不放過多油，負擔的確較小。同時也建議外食族，在早午餐選擇上，早餐可以高纖加蛋白質食物攝取，午餐主食則以非精緻澱粉食物取代，來避免飲食上澱粉攝取過量、減低肥胖風險。

晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎表示，上班族常因早午餐而需外食，若常吃白麵條、麵線等麵食類食物當正食，因屬高升糖食物（即精緻澱粉），易使血糖上升速度快，若未添加蔬菜類等其他食物均衡營養，不僅消化快且容易餓；另外，早餐若吃燒餅、油條、水煎包等都是澱粉，且油炸、高醣，水煎包內餡肉也超油；若再配上一杯「大冰奶」，更是甜上加甜，長期吃當然會發胖。

趙函穎說，現在民眾大多有澱粉、肉類攝取過多的問題。根據國健署2013至16年國民營養狀況變遷調查來看，民眾在攝取高升糖食物上，都比原該吃的量超出50%，且也攝取過量的肉類、蛋白質；而六大類食物中的蔬菜、水果、乳品、堅果種子類等食物則攝取太少，當然容易肥胖。

外食族兩餐該怎麼吃才好？趙函穎說，早餐可多攝取蛋白質食物，如地瓜加高纖無糖豆漿、黑咖啡，或是生菜沙拉加茶葉蛋等，這在便利商店就買得到，營養也比較均衡；午餐部分，減少白麵、飯糰、饅頭、麵線等精緻澱粉，可以粗纖維澱粉如地瓜、玉米、南瓜來當主食，會使血糖上升速度相對穩定，飯後更可吃點水果，避免進食多但活動力過少，促使胰島素轉換為脂肪，增加發胖風險。

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