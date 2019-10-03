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指郭台銘是「3億男」 周玉蔻判賠200萬確定

《孩子一生受用的能力：勇敢和熱情》

2019-10-03 16:12文／ 雲門教室

108課綱強調培養孩子的核心素養，但核心素養怎麼學？大學招生考試將孩子的學習歷程當作錄取依據，但孩子的學習興趣和課業如何平衡？許多企業用人策略更看重員工創新能力，那讀書還有用嗎？隨著 AI人工智慧的應用，數百萬的工作將被機器取代，面對未來，現在應該給孩子什麼樣的學習環境？

爸媽要先勇敢 孩子才有無限可能

圖／雲門教室 提供
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這樣快速變化的世界，壓力像是排山倒海一般，幾乎衝擊到台灣每個有孩子的家庭，光是功課好已經不夠，幾乎要上知天文下知地理，才能應付未來的挑戰。

GOOGLE 臺灣區董事總經理簡立峰在親子天下舉辦的2019年教育創新國際年會中表示，臺灣教育裡最欠缺的就是「勇敢」和「探索」，家長喜歡說「不要不要」，看到水溝就叫孩子不要過去，但在變動的當下，家長應該轉變想法，「我們應該站在水溝對面跟孩子說，不要害怕，你過來」。

雲門舞集舞蹈教室執行長温慧玟在一次專題演講時說，「在雲門教室的課堂裡，常常看到孩子自我挑戰身體的能力。透過遊戲的引導，孩子從來沒有覺得難，他們總是蹦蹦跳跳的，充滿著好奇心，相信自己再做一次就會更好，這些自信和勇敢，都是與生俱來的。」

所以，爸媽不用做100分的爸媽，但要因愛而勇敢，唯有去掉「標準答案」的框架，爸爸媽媽才能從全新的角度出發，看到孩子豐富多元的天賦，孩子也才能快樂地學習。讓身體的勇氣，逐漸「扎根」成為心理的勇敢，陪著孩子在成長路上，一路跨越未知的難關，發揮創意與熱情，找到並且投入自己人生的「最佳答案」。

圖／雲門教室 提供
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會玩才是真本事 自動自發投注學習熱情

哥倫比亞大學應用行為分析博士袁巧玲從自己的經歷，以及輔導許多孩子的經驗裡面看到，智商高低，家庭環境的重要性，遠遠比不上「孩子自動自發投注的熱情」。

玩，是孩子的與生俱來的天賦，更是他們發展未來能力的關鍵。透過玩，自我認識，自我創造，引發孩子探索的動機與好奇，開啟對生活的感受力，更點燃學習的熱情。許多問題也都在玩的過程中，獲得解答。

國際兒童教育專家克莉絲堤‧古德溫（Kristy Goodwin）指出，孩子成長的過程中如果能夠充分享受翻滾，搖擺與翻跟斗等樂趣十足的體能活動，通常較能輕鬆發展出絕佳的平衡感，這會大大幫助他們靜下心來學習。

圖／雲門教室 提供
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身體學會的，誰也拿不走！透過動身體的過程，讓孩子的感官更敏銳，引導他們用心感受生活周遭，進行更多想像力的延伸，孩子的大腦也會編碼與記錄，累積寶貴經驗，促進大腦間的互相連結，幫孩子更了解這個世界，隨時面對生活中的各種狀況。這也正是108課綱強調核心素養的能力，藉由探究，觀察和實作，建立孩子將知識真實運用在生活情境中的經驗，讓孩子保有勇敢和熱情，成為終身的學習者。

面對未來，該給孩子哪種學習環境？
從身體出發，在遊戲中學習，引發主動探索的動機與好奇，勇敢面對所有挑戰。
雲門舞集舞蹈教室秋季班，隨班試跳立即報名 http://bit.ly/2n6rQAn

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