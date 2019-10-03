停經後夜間盜汗 易產生認知功能障礙

2019-10-03 16:05 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



停經後易產生「腦霧」（Brain fog）現象！停經是婦女人生中的轉捩點，除了月經不再來潮外，也伴隨者許多生理上的改變，夜間盜汗就是其中之一。最新研究聚焦在得過乳癌的婦女，結果顯示，夜間盜汗的症狀易導致睡眠時間較長，因此產生腦霧現象，也就是一種認知功能障礙。

根據《每日醫學新聞》與《每日科學報導，婦女停經後，會有夜間盜汗、熱潮紅等症狀，被稱為血管舒縮症狀。對大部分人來說，這些症狀僅會造成暫時的不舒服，但近期研究發現，這些症狀也可能導致腦霧現象。腦霧現象包含認知能力下降、難以集中注意力並同時處理多項事務，也會影響記憶力。

最新研究的目的是要了解血管舒縮症狀與睡眠量，對停經後及有得過乳癌的婦女，有什麼樣的影響。研究團隊從一項評估更年期血管舒縮症狀治療的研究中，提取部分資料。資料包括參與研究的33位停經婦女，而她們恰好也得過乳癌。

參與者被要求進行認知能力測驗、評估血管舒縮症狀的皮膚電導以及睡眠監測。結果發現，愈常有夜間盜汗狀況的婦女睡眠時間通常愈長，且夜間盜汗頻率愈高，認知能力愈不好，尤其是在注意力長度、短期記憶與管控功能等方面有不良的影響。

不過該研究仍有其限制，例如參與者數量較少，且未闡明認知功能是否受到長期的損害，也並沒有探討現象背後的生物學機制。

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