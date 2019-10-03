Uber條款倒數！交部再出招 解決天價牌照

2019-10-03 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



「Uber條款」下周日正式上路開始取締，1萬多名代僱駕駛為轉入多元化計程車，陸續考取計程車值應登記照，Uber前天也聲明宣布將配合政策轉變營運模式留在台灣。不過，由於目前與Uber合作的租賃車業者有5000多部車，過去一段時間為買計程車牌傷透腦筋，更傳出一張牌炒到2萬多元，交通部為此再預告修法，讓租賃車業的法人車輛也能透過靠行方式，靠計程車行繳交每月1000至1200元，不用再買牌。

交通部預告「汽車運輸管理規則」第91之4條修正草案，為協助受到Uber條款影響的小客車租賃業轉型，接受輔導願意轉型的小客車客運業，可在交通部公告的輔導期限內，參與計程車客運業。

交通部解釋，目前有1萬多輛Uber駕駛，其中5000多輛是個人持有，5000多輛是租賃車行所有，租賃車行再找駕駛透過Uber媒合載客。其中，個人持有的車輛，駕駛可直接靠行到計程車行；但租賃車行的車輛若要轉型計程車，必須買車牌，由近來因數量龐大，導致市場機制失靈，計程車行不想賣牌、價格也炒高，讓不少租賃車行不知如何轉型。

為此，交通部修法讓租賃業的法人車輛，可在交通部公告的輔導期限內，能以靠行方式參與計程車客運業。輔導期後就不會再核准租賃車輛透過該方式靠行計程車業。至於租賃車進入計程車客運業後，可再自行選擇要再與Uber合作或與車隊合作。