滷味百頁豆腐、冬粉很健康？營養師揭高鈉高脂地雷

2019-10-03 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ╱即時報導



三軍總醫院營養師謝昀臻指出，同樣100公克百頁豆腐的油脂高達17公克，是同重量傳統豆腐的四到五倍。報系資料照，記者陳靜宜／攝影 分享 facebook

相較於便當和飯類，可自由搭配的滷味是許多外食族的首選。這其中有許多看似健康的選擇，其實滿滿都是高鈉高脂地雷，包括百頁豆腐、烏龍麵、雞心、冬粉，都有潛在疑慮。

三軍總醫院營養師謝昀臻指出，同樣100公克百頁豆腐的油脂高達17公克，是同重量傳統豆腐的四到五倍，炸豆皮、炸豆包、花干同屬高油豆製品。豆干和傳統豆腐是豆製品中油脂含量較低的，但由於傳統豆腐容易破損、保存期限較短，滷味攤常將之冷凍，做成凍豆腐再販售。謝昀臻提醒，凍豆腐雖然和傳統豆腐一樣低油，卻有善於吸附湯汁的特性。滷味調製重視湯汁和醬汁，凍豆腐吸附湯汁之後，就變身為高鈉食品，稍微瀝掉一些湯汁再吃會比較好。

內臟的部分，謝昀臻以雞心為例，膽固醇含量較高，油脂含量是同重量雞胗的七倍。雞胗雖然相對較低脂，但其中好脂肪（單元不飽和脂肪酸含量）的比例也不優，因此謝昀臻建議，內臟還是不要太常吃，以免不知不覺攝取過多脂肪。

至於肉片和火鍋料，謝昀臻建議以未滷製過的瘦肉為主，少吃高脂肉品或火鍋料。火鍋料為了創造口感和色澤、延長保存，都會靠添加鹽分、色素、油脂，甚至也會添加澱粉以調整質地。同樣一百克，火鍋料的鹽分是肉品的五到八倍。油花比例較高的肉品，例如梅花肉片，其熱量可能高達三分之二來自於油脂，並非良好的營養比例。

主食類的選擇，除了一般人熟知的泡麵和鍋燒麵，因為炸過而帶來多餘油脂，謝昀臻特別提醒要注意烏龍麵和麵線，其實製程中加了很多鹽，算是高鈉食品。被認為較健康的冬粉，也因為善於吸附湯汁，一旦泡進滷汁和醬料，就有鈉含量過高之虞。建議選擇蒸煮麵、家常麵，成分會比較單純。

謝昀臻提醒，麵條的鹽分遠高於米飯，而且因為是麥類精製，不像全穀類一樣擁有豐富的維生素和礦物質。此外，麵條類的含磷量也高於米飯，腎臟不好的人不宜多吃。建議飲食不能只有麵食，還是要和適量米飯、全穀交替食用。