禮服秘書曝婚紗業「四大秘辛」 忙到沒時間洗婚紗繼續出租

2019-10-03 15:50 聯合新聞網 綜合報導



許多女生都夢想穿上婚紗，而許多新娘也會選擇前往婚紗店租禮服。圖片來源／ingimage 分享 facebook

結婚典禮是許多女生夢想中的場景，而穿上一套美麗的婚紗更是許多人的夢想。日前就有婚紗業的禮服秘書在綜藝節目曝光婚紗業的秘辛，表示業者標榜的「禮服全新」、「原廠維修」都有可能是假的，甚至業者可能會因為太忙，沒時間清洗婚紗就直接出租給其他顧客。

綜藝節目「國光幫幫忙之大哥是對的」2日播出系列單元，找來曾在婚紗業工作2年的禮服秘書Judy分享行業中不可告人的秘密，Judy表示在該行業常常有業績上的壓力，所以必須靠話術和小手段使客人買單，她點出婚紗業有「四大秘辛」，包括：全新婚紗是假的、原廠維修都是騙人的、不要挑選熱門款、婚紗店鞋都不要穿。

Judy表示許多顧客會要求穿全新婚紗，但因為業績壓力她們會將現場比較好看的、新的和不用加價的婚紗偷藏起來，如此一來顧客若要全新婚紗只能用加購的方式獲得，且拿到的有可能還是舊的婚紗。另外，若是有顧客將婚紗勾破或損壞，都是由員工進行修補，不會送回原廠維修。

由於婚紗業常常時間緊迫，因此沒有足夠時間清洗禮服，Judy說「每個人都想穿，沒有時間送洗，客人脫下來有汗臭味則會直接噴香水，經期來有血也會直接拿牙刷使用肥皂，把血刷一刷給客人繼續穿」，她也說婚紗店裡提供試穿的鞋子並不會清洗，鞋子會一直放在原位直到穿到壞掉。

除了曝光婚紗業秘辛，Judy也分享了挑婚紗的秘訣，讓民眾避免穿上不乾淨的婚紗，她表示挑婚紗要看內襯，因為新娘都會在身上塗粉，如果有粉就是沒洗過，且要注意裙擺有沒有一些灰塵或是一些小落葉，而蓬裙的話則要翻開裙底看有沒有血跡。