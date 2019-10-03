明大樂透頭獎上看5.9億 中秋加碼還有14組百萬獎金

2019-10-03 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



最新一期「大樂透」明日頭獎獎金上看5.9億元。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台彩公司今表示，大樂透頭獎已連摃19期，明（4）日頭獎獎金上看5.9億元，若一注獨得，將是今年大樂透最高的單注頭獎獎金，此外，大樂透中秋加碼加開「100組100萬元」獎項，截至本周二（10月1日）已累計送出86組100萬元，尚有14組等著民眾抱回家；今晚威力彩頭獎獎金也上看5.2億元。

據台彩統計，大樂透中秋加碼加開「100組100萬元」活動，截至10月1日已實施9次開獎，累計開出86組中秋加碼100萬元，總中獎注數為102注，民眾仍有14組100萬元的中獎機會。在這102位幸運對中100萬元獎項的民眾當中，有72人獨得100萬元獎金，一注獨得的比例高達84%。

這102張中獎彩券平均單張投注金額為825元，74%採用電腦選號，而有13%的幸運兒是採用包牌方式抱走加碼獎金。此外，全國目前已有19個縣市開出大樂透中秋加碼100萬獎項，開出注數前三名分別為新北市20注、台中市17注、台北市14注。

大樂透明日頭獎上看5.9億元，再加開最後一期中秋加碼14組100萬元，依中秋加碼實施條件，由當期所有中獎組數均分1,400萬元，各組再依中獎注數均分該組獎金。以今年端午加碼大樂透加開「100組100萬元」獎項為例，最後一期100萬元獎項尚有18組待送出，當期開獎有3組中獎，且均為一注獨得，因此由這3名幸運兒均分加開獎項總獎金1800萬元，每人抱走600萬元，為原獎金的6倍之多。

台彩公司依銷售金額推估，明日開獎的大樂透預估當期銷售金額約為1.85億元，依機率計算，14組100萬元獎項約開出3組，若皆為一注獨得，最後一期對中加碼100萬元獎項的民眾，有機會抱走約467萬元的獎金，將為原獎金的4.6倍之多。