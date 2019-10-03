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遠見發表調查 過半國人對退休沒信心

2019-10-03 13:59聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

高齡化、少子化時代來臨，年金制度調整、勞保恐於2026年破產等衝擊下，退休規畫成為不容忽視的人生課題。「遠見」與中國信託銀行針對六都與新竹市進行「家庭理財暨樂活享退指數大調查」，今天發表調查結果，今年樂活享退指數為51.8分，雖較去年增加0.5分，連續四年不及格。

「遠見」與中國信託銀行四度合作，展開家庭理財暨樂活享退指數大調查，今年首度將30~39歲的青壯年納入調查對象。構成指數的三大面向，分別是「對目前退休規畫的滿意度」、「退休準備的足夠度」與「退休後能過理想生活的信心度」，請受調者以程度0到10分自評。

結果顯示，國人的退休規畫滿意度平均5.2分、準備足夠度4.8分、過理想退休生活的信心度5.5分，稱不上及格；不同世代間的差距也頗大，50歲是分水嶺，尤其在滿意度、足夠度上，必須過了50歲，才有較好表現。

再將分數加總，換算為台灣家庭樂退指數，滿分100分，三大面向皆有評分者才可納入換算。結果顯示，今年度的總體樂活享退指數51.8分，而且愈年輕，樂退指數愈低，30世代僅41.8分，40世代47.1分，50世代55.9分，60歲以上則首度及格，達60.5分。

拉低分數的關鍵是30世代，若將其排除，40歲以上樂退指數來到四年來最高的54.8分！。「收入」也影響退休準備程度。若以107年主計總處公布的台灣家庭月平均收入約8.6萬為界，月收8萬以上族群樂退指數55.5分，8萬以下46.8分，差距近10分。

退休準備表現最好的城市則是台北市，樂退指數55.7分；其次為新竹市52.8分、台中市51.8分。

「遠見」調查顯示，約71％的受訪者有進行理財規畫，比去年高出近10個百分點。五大熱門項目為醫療規劃（70.2％）、財富累積（51.3％）、子女教育（43.5％）、退休規劃（42.3％）與家庭責任（30.7％）

「遠見」進一步分析年齡與理財項目，發現國人理財規畫呈現世代落差。當問到「現階段最重要的理財規畫」，30世代有33.1%將財富累積列為第一優先；40世代有31.6%最在乎子女教育議題；50世代有28.8％重視醫療規劃、27.3％在乎退休規畫；60歲以上首重醫療規畫，占33.2％。

遠見調查顯示，國人的退休規劃滿意度平均5.2分、準備足夠度4.8分、過理想退休生...
遠見調查顯示，國人的退休規劃滿意度平均5.2分、準備足夠度4.8分、過理想退休生活的信心度5.5分，稱不上及格。圖/遠見提供
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