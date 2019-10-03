嬰兒用品數量龐大 他嚇：剛出生就需要這麼多，誰敢生？

2019-10-03 15:44 聯合新聞網 綜合報導



一名網友PO出琳瑯滿目的嬰兒用品，數量之多讓他直呼「誰敢生？」 圖／翻攝自「爆怨公社」 分享 facebook 許多夫妻因為薪資、環境等問題而不敢也不願生孩子，導致台灣面臨少子化的危機，一名男網友在臉書上PO出一堆嬰兒用品，洋洋灑灑10幾20樣，讓他直呼「一個孩子剛出生，需這些物品，誰敢生？」

原PO在臉書「爆怨公社」貼出一張嬰兒用品琳瑯滿目的照片，有衣服、奶瓶消毒器、尿布、沐浴乳、濕紙巾等等，大約20項左右，數量龐大讓他看了很傻眼，不解的問剛出生的孩子就需要這麼多東西，這樣還有誰會敢生？

許多網友看了認為原PO太大驚小怪了，「這些是小事，幼稚園才大條」、「小孩剛出生還要適合的汽座、推車，得從醫院帶回家，N箱尿布、紗布巾、什麼鬼的根本數不完」、「小朋友出生前，我跟老婆去個婦幼展，半天就噴掉一萬五了，生完再買必需品又噴掉五萬左右」、「以後還有教育費」、「這些東西連零頭都不如，幼稚園一個月學費可以買好幾輪」、「這些都是小錢，真正要花錢的時候還沒開始呢」。

不過也有人對於要買這麼多東西感到不以為然，「我生兩個都沒買這麼多，小孩是母奶寶，自己愛買不要牽拖…看不懂內容物」、「以前人沒這東西還不是把大家養大了」、「可以富養也可以窮養，不見得一定要買這一堆」、「這個太浮誇了，有些其實不是一定需要的東西」、「生到第二個你就會知道這些都是浮雲，小孩捏著捏著照豬養就會長大的啦」。