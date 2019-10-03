台美麥當勞差異大 台灣這點勝過美國

2019-10-03 14:08 聯合新聞網 綜合報導



台美麥當勞差異多，其中台灣麥當勞環境卻略勝一籌。 聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影 分享 facebook

麥當勞作為速食業龍頭，一直都是台灣消費者快速、方便飲食的首選，也有許多學生及上班族喜好在麥當勞裡念書或工作，但這樣的場景在美國麥當勞卻不常見。Youtuber莫彩曦Hailey上月28日PO出一則影片，分享台美麥當勞差異，其中台灣麥當勞的環境看起來大勝美國。

影片中，莫彩曦與丈夫亞當（Adam）一同到美國麥當勞用餐，她說美國因為地較大，所以幾乎每個麥當勞都有停車場，可容納約50幾輛汽車，而美國麥當勞也會有Redbox的設施，可以租借DVD。

而在餐點方面，美國有販賣餅乾、麥片、思慕昔等台灣麥當勞沒有的食物，飲料也有許多種類，像是可樂就有萊姆、檸檬、櫻桃等口味，這些飲料也可以在同天無限續杯，但莫彩曦也說台灣的菜單較有特色，且炸雞、玉米濃湯、玉米杯等食物在美國麥當勞並不會出現。

另外，她也說美國麥當勞比較偏向於提供給兒童飲食娛樂的地方，所以每家麥當勞幾乎都會出現兒童遊樂區，因此成人在麥當勞會有點難為情，不像台灣有許多人會在裡面辦公、簽約等，亞當說在美國麥當勞甚至會看到媽媽把嬰兒放在餐桌上換尿布，相較於台灣麥當勞乾淨的環境，美國麥當勞會有點髒亂，甚至出現油膩味。

影片一出後，有許多網友也回應，「忽然覺得台灣的麥當勞好棒，但美國的汽水機器好酷」、「上次去LA麥當勞，裡面真的很臭」、「美國麥當勞常常看到街友！」、「我以為美國漢堡很大，結果好像差不多，但飲料真的差很多」