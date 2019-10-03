醫院呼吸更有保障 北市23處醫院裝室內空品監測

2019-10-03 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



為維護就醫民眾及醫院員工呼吸健康、提升醫院室內空氣品質自主管理，北市環保局今年邀集北市境內醫院討論全面設置空品自動監測設備，如今受列管的23處醫療機構於9月底前都完成設置；環保局表示，23處醫院將可自主掌握室內空氣品質，如當二氧化碳濃度過高時，就能加強排換氣頻率改善，確保空氣品質。

環保局指出，行政院環境保護署分別於103年、106年公告兩批次室內空品列管場所，目前北市室內空品列管的醫療機構共有8處醫學中心及15處區域醫院；包含台大醫院、三軍總醫院、國泰醫院、馬偕醫院、新光醫院、聯合醫院7院區、萬芳醫院、台北醫學大學附設醫院等。

環保局長劉銘龍表示，醫院室內空氣品質與病患、醫護人員健康息息相關，環保局前年秋季進行醫院室內空氣品質專案稽查，查獲7處醫院室內空品超過法規標準值，出現空氣中細菌量超過每立方公尺1500個菌群或二氧化碳濃度超過1000ppm等標準，顯示有必要導入自動監測設施協助維護空品。