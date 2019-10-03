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醫院呼吸更有保障 北市23處醫院裝室內空品監測

2019-10-03 12:22聯合報 記者翁浩然╱即時報導

為維護就醫民眾及醫院員工呼吸健康、提升醫院室內空氣品質自主管理，北市環保局今年邀集北市境內醫院討論全面設置空品自動監測設備，如今受列管的23處醫療機構於9月底前都完成設置；環保局表示，23處醫院將可自主掌握室內空氣品質，如當二氧化碳濃度過高時，就能加強排換氣頻率改善，確保空氣品質。

環保局指出，行政院環境保護署分別於103年、106年公告兩批次室內空品列管場所，目前北市室內空品列管的醫療機構共有8處醫學中心及15處區域醫院；包含台大醫院、三軍總醫院、國泰醫院、馬偕醫院、新光醫院、聯合醫院7院區、萬芳醫院、台北醫學大學附設醫院等。

環保局長劉銘龍表示，醫院室內空氣品質與病患、醫護人員健康息息相關，環保局前年秋季進行醫院室內空氣品質專案稽查，查獲7處醫院室內空品超過法規標準值，出現空氣中細菌量超過每立方公尺1500個菌群或二氧化碳濃度超過1000ppm等標準，顯示有必要導入自動監測設施協助維護空品。

環保局空噪科長楊梅華說，今年上半年邀集各醫院宣導說明及意見交流後，並針對有執行困難的醫院逐一輔導，例如擔心設置即時監測看板可能引起民眾不安等，最後達成全面裝設共識，其中11處醫院有加裝顯示看板，另也請醫院未來可評估監測設施連動空調換氣設備藉此自動調控室內空氣品質。

北市環保局今年邀集北市境內醫院討論全面設置空品自動監測設備，如今受列管的23處醫...
北市環保局今年邀集北市境內醫院討論全面設置空品自動監測設備，如今受列管的23處醫療機構於9月底前都完成設置。圖／環保局提供
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北市環保局今年邀集北市境內醫院討論全面設置空品自動監測設備，如今受列管的23處醫...
北市環保局今年邀集北市境內醫院討論全面設置空品自動監測設備，如今受列管的23處醫療機構於9月底前都完成設置。圖／環保局提供
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空氣品質北市台大醫院
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