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糖尿病患者肺炎死亡率大幅攀升 男增五成、女增九成

2019-10-03 12:08聯合報 記者簡浩正╱即時報導

季節入秋、忽冷忽熱氣溫轉換下，容易使流感、肺炎等疾病上升。據最新出版的台灣糖尿病年鑑顯示，國內糖尿病患正式突破220萬人，其中肺炎已成糖友致命殺手，十年來男女死亡率分別飆升五成及九成。

研究發現，接種肺炎鏈球菌疫苗，可降低近一成肺炎、七成侵襲性肺炎鏈球菌感染症的機率。台灣感染症醫學會、中華民國糖尿病衛教學會共同呼籲，在流感、肺炎高峰期來臨之前，65歲以上、慢性病等高風險患者，可先接種肺炎鏈球菌疫苗，來預防並遠離感染威脅。

年鑑主筆、國衛院群體健康科學研究所副所長許志成表示，據年鑑2005至2014統計，糖尿病患者的總死亡率雖下降，但因肺炎死亡率卻持續大幅攀升，其中男性死亡率百分比從2005年的4.77增加至2014年7.27，女性從3.52增加至6.85，分別成長52.4%、94.6%。

許志成說，統計也顯示，雖糖尿病可能引起如心血管、腦血管及腎臟病等共病，但近兩年住院率下降；而肺炎住院率則上升近兩成，顯示肺炎的確是長期被糖尿病患輕忽的重大併發症。

而據衛福部最新公布的107年國人死因統計顯示，國人十大死因中，肺炎蟬聯十大死因第三位，與106年對比，死亡人數從1萬2480人上升到1萬3421人，漲幅高達7.5%

肺炎死亡率為何逐年攀升？台灣感染症醫學會理事長、台大小兒部主任黃立民表示，主原為台灣人口高齡化，長輩免疫力本來就比較差，如美國研究就發現，65歲以上長者，肺炎鏈球菌肺炎發生率比年輕人高5倍；其次，是慢性病族群增加，已有研究證實，若患有糖尿病、慢性心臟衰竭等疾病患者，感染肺炎風險比常人多3到6倍。

再來，則是缺乏預防觀念。黃立民說，上述高風險患者若輕忽肺炎帶來的威脅，一旦罹患肺炎加上免疫力差，會使病程快速進展，更有患者從發病到死亡不到一周。

中華民國糖尿病衛教學會理事長杜思德表示，秋冬不但是流感季，也是感染肺炎的高峰，且65歲以上長者與糖尿病等慢性病患為高風險群。建議可先接種肺炎鏈球菌疫苗來增進保護力，等流感疫苗正式開打後再接種流感疫苗。

台灣糖尿病年鑑2005至2014統計顯示，國內糖尿病患者的肺炎的死亡率大幅攀升。...
台灣糖尿病年鑑2005至2014統計顯示，國內糖尿病患者的肺炎的死亡率大幅攀升。 圖／國衛院提供
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肺炎流感疫苗糖尿病
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