帶野餐裝備看焰火 今年國慶焰火創下多個第一

2019-10-03 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



2019國慶焰火將於10月10日在屏東施放，屏東縣長潘孟安今天邀請全國民眾到屏東賞焰火，今年國慶焰火創下多個第一，包括第一次以百年高屏舊鐵橋為背景，預計施放42分鐘，第一次結合國立台灣交響樂團現場演出，創下史上施放時間最長、實況演奏的紀錄，主辦單位也首次鼓勵民眾以野餐裝備到現場，一同享受視覺及聽覺的饗宴。

今天上午在國慶焰火記者會中，現場特別打造河濱公園的鐵橋、草地，搭配焰火動畫，模擬當日施放場景，整個模擬焰火長達3分鐘，已可想像國慶當天焰火施放與鐵橋相輝映的場景，勢必更加璀璨壯麗。

今年國慶焰火主題是「攜手世界、臺灣耀飛」，將挑戰史上最長42分鐘，施放1萬6280發煙火彈，最高可達450公尺，寬達600公尺，前後距離深度超過100公尺，非常壯觀。

縣府並創作專屬音樂，由國立台灣交響樂團配合焰火進行6段主題現場演出，分別是，AKAV(排灣族語的「屏東」意思)、幸福南國、堅定勇氣、深化國際、世界融合、我的故鄉、我的臺灣(台語)，透過音樂與焰火搭配，達到視覺與聽覺雙重震撼，其中在AKAV主題中，首度發表為屏東量身打造的樂曲「尺遇」，象徵所有人在屏東的近距離相遇。

屏東縣長潘孟安表示，10月10日國慶焰火施放時間預計晚間8點開始，從下午4點起就有活動表演，縣府邀請到知名紙風車兒童劇團演出「蕃薯森林奇遇記」、屏東女孩林俞妏、藝人吳汶芳，及由內埔農工、恆春工商、屏東女中、屏東高中、民生家商等高中職學校組成66位聯合學生儀隊，進行靜默槍法、陸戰槍法等操演。

連日來已有許多人在討論在哪裡看焰火最適當？潘孟安說，今年的焰火必須和鐵橋正面同時觀賞，才是最佳視角，而且有國立台灣交響樂團現場表演，一定要在現場，才能有最佳體驗。

國慶籌備委員會秘書長陳宗彥表示，今年的國慶焰火有多項特色，不只是史上最長、首度現場音樂演奏，而且還首度推出野餐式焰火，鼓勵民眾帶著野餐裝備到屏東河濱公園一邊野餐、一邊欣賞煙火秀。