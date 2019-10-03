食育加百萬助學金 助弱勢童一臂之力

2019-10-03 11:59 文／ 倡議家



「多數經濟弱勢家庭只求有吃就好」家扶基金會執行長何素秋說。營養均衡是孩子成長基本需求，但對物資缺乏的孩子來說卻是奢望，除了捐助物資幫助他們，第一線社工認為，教孩子認識好食物及好好吃飯，對孩子們往後人生幫助也很大，還有企業從教育著手，捐出兩百萬助學金紓解他們學習上的困頓，打造更好未來。

經濟弱勢家庭常因食物來源不穩定，孩子沒辦法定時定量吃飯，造成營養不均，影響他們的人生。 圖／倡議家 提供 分享 facebook

教育即時雨 百萬助學金一千學童受惠

家扶基金會調查顯示，經濟弱勢家庭的孩子，近六成無法負擔學費，大約有五成無法負擔補習費。教育資源輸給一般家庭孩子，將讓經濟弱勢兒童人生更難翻轉。

有鑑於此，開元食品積極在教育上拉孩子們一把，今年四月起號召2500家餐飲同業共同關注弱勢兒童教育問題，並捐助200萬給家扶基金會，做為小朋友學習用品、課後輔導等教育資源的補助。家扶基金會表示，將有超過一千位學童受惠。

不是吃飽就好 食物教育替弱勢童健康打底

而影響孩子學習成效的不只教育資源，還有日常飲食的營養攝取。家扶基金會台北區社工督導馬綺蓮觀察，當社工們實際帶著孩子逛超市時，發現「飲料」、「冰棒」、「冰淇淋」竟然是他們最常買的食物，「我們跟孩子說這不是正餐時，他們馬上就回答說『會飽啊』。」

孩子們的直覺回答反映出原生家庭的經濟困境。根據家扶《台灣貧窮兒少資料庫─弱勢兒少十年生活趨勢調查報告》顯示，弱勢兒少「營養不均」日趨明顯，弱勢兒少沒有吃早餐習慣，為了省錢不吃午餐的比例也比10年前高。家扶扶助的家庭中，69.9％每月工作收入未滿2.5萬元。

何素秋表示，這些家庭裡很多父母為了賺錢養家經常花很多時間工作，多數沒時間煮飯，就給錢讓孩子買外食，但在沒有大人盯的狀況下，有些小朋友就會不吃飯拿去買零食，或是偷偷把零用錢省下來買喜歡的東西。

家扶基金會執行長何素秋表示，經濟弱勢家長們為賺錢養家花很多時間工作，無暇顧及孩子三餐營養。 圖／倡議家 提供 分享 facebook

當三餐不定時又營養不均變成常態，結果就是經濟弱勢孩子容易長不高、體重過輕或過重。何素秋說，有些孩子因此變得對自己外觀沒有信心，甚至成了被霸凌目標，連帶影響他們學習意願及專注能力。

發揮「美食推手」專業精神 當孩子營養守護者

開元食品長期關心經濟弱勢孩子營養問題，捐助物資外還有助學金，期望從營養和教育兩方面，拉孩子一把。 圖／倡議家 提供 分享 facebook

為拉孩子一把，企業與社福單位都伸出援手幫忙。像以食品起家的開元食品，就長期關心經濟弱勢孩子營養問題。開元食品表示，他們自許是「美食推手」，對食品合作夥伴提出的專業需求，開元都會盡力達到，而公司也將這樣的精神延伸到公益，不斷思考從食品專業出發，能為社會做出什麼貢獻。

於是開元從2009年起，開始捐助鮮奶到偏鄉小學，已捐助超過26 28萬瓶，區域遍布全台500所偏鄉小學、超過9000 10,000位學童受惠，並與家扶基金會等機構合作，定期捐助義大利麵等物資給經濟困境家庭，為孩子們補充營養，有體力專心學習。

從怎麼吃教起 家扶助弱勢兒走出不同人生

家扶基金會在台北南港據點開辦「料理班」，教孩子認識食物及安全使用爐具，希望就算父母不在身邊，他們能照顧自己的三餐。 圖／倡議家 提供 分享 facebook

而社福單位這一端，社工們注重的是教育孩子們對食物正確認識。以家扶基金會為例，他們在台北南港據點開辦「料理班」，不僅直接帶他們上市場認識食材，還讓孩子們進廚房，教他們安全使用瓦斯爐，並實際帶他們做電鍋料理。這就像搭起一道「防護網」，幫孩子脫離不良飲食習慣，為健康打底，才有力氣為自己未來拚出一條不一樣的人生道路。