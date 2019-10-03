微創手術置換心臟瓣膜 傷口僅針頭大小

2019-10-03 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



需要置換主動脈瓣膜病患有福了，花蓮慈濟醫院設置高階複合式手術室，比起傳統開心手術，要留下20公分左右的傷口，用人工心肺機更易引發腎衰竭及感染風險，使用高階複合式手術後，傷口僅針頭大，且不用人工心肺機，適合高齡或不適合開刀病患。

今年將近80歲的許恩禮，因腎衰竭固定在花蓮慈院洗腎，沒想到最近洗腎時血壓突然變低，急診檢查後，發現是主動脈瓣膜狹窄。當時他已出現胸悶、頭暈、呼吸喘等問題，檢查後發現也有心臟衰竭的症狀，醫師考量許的身體負荷程度，決定進行「經導管主動脈瓣膜置換」手術。

許恩禮說，在8月初進行主動脈瓣膜置換前，連走路都會喘，常有吸不到空氣的感覺，現在症狀都不見了，鼓勵所有病人不要硬撐，身體不舒服就要看醫生。

花蓮慈濟醫院心臟內科主任陳郁志指出，此手術將瓣膜放在支架上，利用心臟導管的方式，支架可從股動脈或其他周邊動脈，送到心臟瓣膜上，等於是把「壞掉的門換成新的門」。微創手術術後傷口就只有針頭般大小，幾乎看不出來，此手術需要相當高階內外科合作才能完成。

陳郁志說，一般心導管需要透視功能，高階手術室有高解析度透視儀器，醫師可清楚看到支架放置位置，在無菌的方式下同步進行；以往開心臟手術會有20公分的傷口，加上癒合時間都有很大風險，現微創手術約3至5天的復原時間，甚至做完手術2天後就可下床行動，幾乎沒傷口。

花蓮慈濟醫院外科部主任張睿智表示，高階複合式手術室在心臟科的應用，更是能讓心臟內科及外科共同進行手術，針對主瓣膜置換手術，雖僅約開5至7公分傷口，但病人一定要用人工心肺機，讓心臟停下來才能置換瓣膜，可能造成病患腎臟衰竭及肺炎，這次新經導管主動脈瓣膜置放手術，連人工心肺機都不用，適合應用在年紀較大等不適合開刀的病人。