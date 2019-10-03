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捐血規定大變革 年逾65歲捐血條件年底前鬆綁

2019-10-03 11:07中央社 台北3日電

因應高齡化用血需求增加，血液基金會擬推試辦計畫，睽違18年首度鬆綁高齡者捐血條件，未來65歲至70歲捐血人每年只需進行一次醫師面談，同時放寬部分捐血次數，預計年底前實施。

民國63年以前台灣供血制度混亂，醫療用血幾乎全靠職業賣血者、即俗稱的「血牛」供應，賣血者為了生計經常隱忍病情，讓輸血者暴露在風險當中，此後在公益機關、民間團體努力下，發起無償捐血運動，台灣從此步入無償捐血時代。

根據台灣血液基金會統計，截至去年全台國民捐血率已達7.55%，名列全球第一，比其他國家的4、5%高出許多，每年可募得約250萬袋血液（每袋250毫升），且逐年緩步攀升。

隨平均餘命增加、生育率下降，107年全台老年人口占比突破14%，正式邁入高齡社會，預計將於115年邁入超高齡社會，醫療用血持續增加，但年輕的血源卻逐年遞減。

根據血液基金會統計，103至107年間用血量從222萬袋增加至231萬袋，短短5年增幅約超過4%；然而，捐血人年齡層卻往中高齡族群集中，主要捐血族群以41歲至65歲的中壯年人為主，捐血量從70萬袋增至79.9萬袋，17歲至30歲族群捐血量則從62.9萬袋降至53.5萬袋。

血液基金會顧問醫師、台大醫院小兒血液腫瘤科主治醫師林東燦表示，近年捐血量雖逐年緩步增加，但因用血量增加速度太快，導致一有颱風、豪雨來襲，血液庫存就容易亮起紅燈，因此血液基金會自104年起積極向熱血青年募血，成功減緩年輕族群捐血量降幅。

血液基金會董事長侯勝茂日前發表在「台灣醫界雜誌」的文章指出，年輕族群減少、高齡人口增加導致血源短缺問題全球皆然，提高捐血年齡上限是多數國家選項之一，不僅可多一個血源來源，這群高齡捐血者也是輸血傳播病原風險最低的血源，因此美國、加拿大等先進國家陸續推動提高規律捐血者的年齡上限，甚至取消捐血者年齡上限。

林東燦說，近年愈來愈多年滿65歲的長期捐血者自認有運動習慣、身體健康，卻因年逾65歲，捐血時多了重重限制，不斷要求放寬捐血標準。

根據食藥署「捐血者健康標準」規定，年過65歲民眾若想捐血，除要確保健康情況良好，還得取得醫師同意。在現行法規下，血液基金會進一步將捐血年齡上限訂在70歲，這些65至70歲的逾齡捐血者，必須在2年內曾捐過血且沒有身體不適反應，另在捐血量、次數上也有所限制。

林東燦說，由於醫師有一定駐點時間，逾齡捐血者必須在醫師和自己的時間都許可的情況下才能捐血，部分捐血者因無法配合而作罷。

血液基金會和醫師團隊討論近半年，醫師團隊考量近2年半逾齡捐血共有1萬300人次，僅有6人次發生瘀青、頭暈等不良反應，決定推動試辦計畫，鬆綁65至70歲的捐血限制，盼提升逾齡捐血參與率。

林東燦指出，未來逾齡者不論捐全血或捐分離術血小板，每年都只需進行一次醫師面談，捐全血者維持每次僅能捐250毫升規定，但男性全年捐血次數將從3次放寬至4次；捐分離術血小板者則同樣維持每次1單位、每次間隔4星期、每年僅能捐12次的規定。

林東燦指出，這項試辦計畫預計年底前上路，將是近18年來首次放寬逾齡者捐血條件，若試辦1到2年都沒有特殊或嚴重的不良反應事件發生，可望進一步討論放寬捐血年齡上限、捐血量或捐血次數。

食藥署藥品組科長黃玫甄也坦言，考量高齡化帶來的醫療用血需求增加，將持續蒐集國際間趨勢及作法，不排除針對放寬高齡者捐血規定及限制進行討論。

因應高齡化用血需求增加，血液基金會擬推試辦計畫，睽違18年首度鬆綁高齡者捐血條件...
因應高齡化用血需求增加，血液基金會擬推試辦計畫，睽違18年首度鬆綁高齡者捐血條件，未來65歲至70歲捐血人每年只需進行一次醫師面談，同時放寬部分捐血次數，預計年底前實施。記者翁禎霞／攝影
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捐血醫師血液基金會高齡化老年人口
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