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免費門票策略奏效？故宮：期望今年南院參觀人數破百萬

2019-10-03 10:42聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

故宮南院。記者何定照／攝影
故宮南院。記者何定照／攝影
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故宮南院2015年底開館以來，進館人數年年降，曾被譏為是「蚊子館」。但今年因「百萬學子遊故宮」等活動、展覽不斷，加上免費門票奏效吸引遊客，故宮人員認為年底目標是90萬人參觀，但故宮院長今天加碼表示，希望今年南院的參觀人數可以突破100萬。

立法院教育與文化委員會今天邀請國立故宮博物院院長列席報告業務概況並備詢。根據統計，故宮南院2016年參觀人數147萬7186人，2017年99萬1666人，2018年76萬3053人，2019年到9月有79年6651人。

故宮院長吳密察表示，故宮南院要先讓人潮進園，再讓遊客進館，再進一步上樓去看展覽，是有階段性規畫。到年底，故宮員工認為南院的參觀人數會突破90萬人，但他身為院長，要加碼希望能突破100萬人次。

立委蘇巧慧表示，南院暑假辦了很多活動，特別是暑假親子遊，免門票政策也發生了效果，都是好事，但故宮南院卻把戶外活動的參觀人數都算進去了，因此參觀人數看起來變高了，但看起來這策略是奏效的。

立委林奕華表示，故宮北院、南院參觀人數都在下降中，除了陸客影響外，也應該要把其他的遊客引進來。她指出，以南院為例，南院無法吸引觀光客，舉辦的活動也與觀光連結性不高，附近的飯店有的BOT破局、有的歇業、有的出售中，值得留意。

立委柯志恩也說，比較108年與109年的新故宮計畫南北院參觀人數，108年480萬人，109年492萬人；但根據109年度的預算書顯示，108年門票及院區場地收入10億9974萬，109年年為9億6000萬，參觀人數增加，收入卻減少了。

吳密察表示，陸客不來雖有影響，但東南亞的遊客增加了，南院周邊的飯店，也有三家將要開幕。他解釋，參觀人數變多，收入卻減少，主要是因為南院有免費門票策略。

故宮南院陸客吳密察蚊子館立法院蘇巧慧
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