引進類澱粉蛋白正子造影 協助醫師確診阿茲海默氏症

2019-10-03 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



內政部2018年12月底人口統計資料估算，全台失智症人口有26萬9725人，也就是65歲以上的老人約每12人即有1位失智者，80歲以上的老人每5人有1名是失智者。台南市安南醫院新引進德國研發新科技－類澱粉蛋白正子造影（Amyloid PET），可以一窺病患大腦中的病理變化，幫助醫師釐清認知障礙病因，確診或排除阿茲海默氏症。

台灣已邁入高齡化社會，年長者經常面對的就是失能或失智的困擾，家裡如有一名失智症患者，對於整個家庭所帶來的衝擊不容小覷。

安南醫院神經內科主任醫師蔡銘駿說，失智症為一群疾病症狀的統稱，與記憶、思維能力減退相關，病因可歸納為退化性、血管性和其他因素導致等，要確認是哪一種類的失智症，需要醫師藉由許多證據來綜合判斷，才能找出失智症的病因，做出最合適的處置。

神經外科主任醫師莊皓宇表示，失智症中以阿茲海默氏症占60-80%最為常見，病患腦中會出現兩種生物標記，分別是類澱粉蛋白堆積和神經纖維纏結，早在病患出現臨床症狀的15年前，類澱粉蛋白即開始在腦中堆積，類澱粉蛋白正子造影（Amyloid PET），可以影像呈現β類澱粉蛋白腦中分布，對於早期診斷相當有助益。

莊皓宇說，類澱粉蛋白正子造影陰性結果陰性，代表可以排除阿茲海默症因素，可能是別種疾病因子，陽性結果代表有高度可能會罹患阿茲海默症。