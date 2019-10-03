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最後一天！ 4800元入住南港「東明社宅」倒計時開跑

2019-10-03 10:25聯合報 記者徐力剛╱即時報導

近期社會住宅議題發燒，坐落台北南港「東明社會住宅」開出第一槍，日前開放3天時間賞屋，共計吸引4810人次前來參觀，話題性十足。受惠北市社宅採分級租金補貼制度，針對符合補助資格民眾，每月房租僅4800元，收拾皮箱入住13坪房型，今（10/3）下午17時申請截止，想入住民眾可得把握時機

「東明社會住宅」位於南港區南港路二段60巷16號、17號、19號，前身為台肥出租國宅，臨近捷運南港站交通便利，周遭有南港車站、南港區行政中心及北部流行音樂中心，加上東新國小與南港國小學區加持，成為當紅炸子雞。「東明社會住宅」全案700戶，3棟地上各21層建物，規劃1~3房格局設計，月租金9400~21500元不等。

東明社宅低樓層同步進駐「公辦民營托嬰中心」、「公辦民營住宿式長照機構」、「身心障礙福利機構」、「就業服務站」及「區民活動中心」等，提供多元化服務。北市都發局表示，政府對有意願入住民眾，依照申請家戶所得狀況分級給予補貼，歡迎設籍台北市或在北市就學、就業有租住需求的人前來申請。

想入住「東明社會住宅」應符合5大資格，其一「年滿20歲之中華民國國民」；其二「設籍台北市或在北市就學就業」；其三「北北基桃無自有住宅」；其四「持有房產低於876萬」；其五「家庭總收入153萬以下且未重複承租國宅」等。

「東明社會住宅」臨近交通路網圖。圖/取自台北市社會住宅招租網
「東明社會住宅」臨近交通路網圖。圖/取自台北市社會住宅招租網
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社區規劃「身心障礙福利機構」、「就業服務站」及「區民活動中心」。圖/取自台北市社...
社區規劃「身心障礙福利機構」、「就業服務站」及「區民活動中心」。圖/取自台北市社會住宅招租網
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室內空間整潔明亮，吸引民眾爭相申請。記者余承翰/攝影
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「東明社會住宅」今日截止申請，想入住民眾需把握時機。記者余承翰/攝影
「東明社會住宅」今日截止申請，想入住民眾需把握時機。記者余承翰/攝影
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北市社會住宅國宅
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