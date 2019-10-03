最後一天！ 4800元入住南港「東明社宅」倒計時開跑

2019-10-03 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



近期社會住宅議題發燒，坐落台北南港「東明社會住宅」開出第一槍，日前開放3天時間賞屋，共計吸引4810人次前來參觀，話題性十足。受惠北市社宅採分級租金補貼制度，針對符合補助資格民眾，每月房租僅4800元，收拾皮箱入住13坪房型，今（10/3）下午17時申請截止，想入住民眾可得把握時機

「東明社會住宅」位於南港區南港路二段60巷16號、17號、19號，前身為台肥出租國宅，臨近捷運南港站交通便利，周遭有南港車站、南港區行政中心及北部流行音樂中心，加上東新國小與南港國小學區加持，成為當紅炸子雞。「東明社會住宅」全案700戶，3棟地上各21層建物，規劃1~3房格局設計，月租金9400~21500元不等。

東明社宅低樓層同步進駐「公辦民營托嬰中心」、「公辦民營住宿式長照機構」、「身心障礙福利機構」、「就業服務站」及「區民活動中心」等，提供多元化服務。北市都發局表示，政府對有意願入住民眾，依照申請家戶所得狀況分級給予補貼，歡迎設籍台北市或在北市就學、就業有租住需求的人前來申請。