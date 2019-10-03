氣象局：周末變天 北、東、恆春連下兩天雨

2019-10-03 09:26 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



周末變天！中央氣象局說，今、明兩天天氣穩定，各地多雲到晴，到了周末，北部、東部和恆春半島降雨機率提高，加上受到東北風影響，東北部不排除有大雨發生機率，出門宜攜帶雨具。

氣象局預報員陳伊秀說，今天天氣跟昨天類似，各地多雲到晴為主，惟東半部山區要留意零星短暫陣雨，西半部山區則注意午後雷陣雨，尤其屏東，午後雷陣雨範圍較廣，明天天氣也跟今天差不多。

氣溫方面，陳伊秀說，北部高溫落在32度、中部34度、南部33度、東部32度。

陳伊秀說，到了周末，受到太平洋高壓勢力稍稍減弱，南方水氣往上抬升影響，加上東北風，北部、東半部和恆春半島降雨機率提高，宜留意局部短暫陣雨，東北部則不排除有局部大雨，會連下兩天，西半部則是以山區午後雷陣雨為主。

至於溫度，陳伊秀說受到降雨影響，北部高溫降為26到29度，整天有涼意，中南部則沒差，東半部平均會降1到2度，各地低溫則是沒有太大變化，落在22到24度。