這兩天夕陽、日出特別鮮紅 彭啟明：境外汙染西半部

2019-10-03 08:14 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



天氣風險公司總經理彭啟明說，受境外汙染物的影響，現在西半部從北到南都是一片「滿江紅」，今天午後臭氧及衍生的細懸浮微粒接連發展，可能要盡量待在室內。上午8時，新竹縣湖口、雲林縣台西、金門縣金門都已達紅色警示，有36個測站為橘色提醒。

彭啟明在臉書說，米塔颱風未帶來西南氣流的水氣，不過較乾燥的西南風，把對岸南方的高汙染物往台灣附近，昨天開始在西半部甚至外島都出現空氣品質不良的情形。這兩天夕陽或日出看起來特別鮮紅，也是空氣汙染下，汙染物的散射或折射造成的景色。

根據行政院環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為偏西風至西南風，可能挾帶輕微境外汙染物影響台灣；風速較弱易累積汙染物，午後西半部光化作用易使臭氧濃度上升。竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖、金門地區為「橘色提醒」等級，局部短時間將達紅色警示等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。

彭啟明也指出，這次颱風離開後馬上就轉晴，各地天氣陸續回溫，甚至有些秋老虎，中午高溫會有機會到達33-35度，相當的炎熱。預期周六日時，有波東北風南下，北部、東部改變幅度較大，溫度下滑，迎風面會偶陣雨，中南部溫度稍降而已。

彭啟明說，下周東北風減弱，預期到雙十連假，台灣的天氣尚稱穩定，可能是秋高氣爽的東北風的天氣。

至於預期下周西太平洋的低壓擾動發展，彭啟明表示，現在說何時會生成或侵襲台灣還太早，但近期7-10天尚未有直接接近台灣附近的機會，大家可以放心。