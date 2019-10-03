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吳德榮：今明秋老虎發威 周六東北、北部水氣增

2019-10-03 07:59聯合報 記者雷光涵╱即時報導

中央氣象局說，今天中午前後紫外線指數偏高，外出請做好防曬並多補充水分。本報資料照...
中央氣象局說，今天中午前後紫外線指數偏高，外出請做好防曬並多補充水分。本報資料照片
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氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今、明「秋老虎」發威、紫外線強；不過周六有水氣移入，東北部及北部有局部短暫雨的機率。

吳德榮表示，今中午前後氣溫偏高、北部、中部、東部高溫可能至34度、南部35度。最新模式模擬顯示，周六（5日）低氣壓通過呂宋島，外圍水氣移入，東半部水氣略增，東半部及北部有局部短暫雨的機率；西半部影響不大，午後中南部山區有零星降雨。

他說，下周日、一（6、7日）東北風影響，白天氣溫微降，北部、東北、花東有局部短暫雨，西半部仍為多雲時晴，午後中南部山區有零星降雨。下周二、三（8、9日）水氣減少，各地為晴時多雲、秋高氣爽的天氣。

吳德榮指出，最新（2日20時）歐洲（ECMWF）、美國（GFS）模式模擬顯示，下周二前後，關島附近有熱帶擾動發展的跡象；不過由於運算時間已達一周、誤差累積，下周三的位置、強度不盡相同；未來動向，不確定性更大。是否影響台灣，言之過早。

中央氣象局說，今天仍是較為穩定的天氣型態，各地大多為多雲到晴，午後各地山區及南部平地會有些局部短暫陣雨；溫度方面，各地清晨低溫約23到26度，白天高溫可以來到31至34度，有些熱，中午前後紫外線指數也偏高，外出請做好防曬並多補充水分。

另外，清晨馬祖及金門易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

吳德榮紫外線
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