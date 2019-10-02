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北市交「流金歲月」 低音管流瀉台北城的不低調歲月

2019-10-02 23:30聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

1884年完工的台北城，逾100年風華的流金歲月，如何透過低音管用音樂展現？台北市交響樂團將於10月4日於中山堂中正廳舉辦「流金歲月」音樂會，除邀請低音管演奏家馬提亞斯‧賴茨（Matthias Rácz）及指揮家安德利斯‧波加（Andris Poga）演出，並將首演國家文藝獎作曲家賴德和以台北城歷史為靈感創作的交響詩「歲月風華」。

「流金歲月」音樂會焦點為作曲家賴德和交響詩「歲月風華」的世界首演，此曲為北市交50週年委託國人作曲家以「台北」為主題創作的系列作品之一。

北市交指出，賴德和曾榮獲第7屆「吳三連文藝獎」、第12屆國家文化藝術基金會文藝獎及第14屆國家文藝獎，其堅信創作需根植於斯土斯民，也就是所謂的民族性，作品兼容傳統文化思維和西方現代作曲技法。交響詩「歲月風華」第一樂章展現時光流淌、歲月靜美；第二樂章則標誌台北歷經「移民聚落」、「臺北建城」、「殖民城市」、「現代台北」等四個階段的發展與變化。

低音管演奏家馬提亞斯‧賴茨（Matthias Rácz）為現任蘇黎世音樂廳管弦樂團及琉森音樂節管弦樂團之低音管首席、瑞士「木里大賽」的低音管藝術總監，亦任教於蘇黎世藝術大學。賴茨15歲時在德國電視節目「矚目新星」與科隆室內樂團首演後，旋即成為炙手可熱的低音管演奏家，21歲時已是科隆古澤尼希管弦樂團低音管首席。2002年獲國際音樂大賽「布拉格之春」首獎及慕尼黑ARD國際音樂大賽冠軍，曾灌錄過多張低音管專輯。

指揮家安德利斯‧波加（Andris Poga）來自拉脫維亞，2010年榮獲史維特拉諾夫國際指揮大賽首獎，現任拉脫維亞國家交響樂團的音樂總監。兩人將領銜演出若利維「為低音管、弦樂團、豎琴及鋼琴的協奏曲」及蕭斯塔可維奇「A大調第十五號交響曲」。

●「流金歲月」音樂會為台北市立交響樂團【2019台北市音樂】名家系列音樂會，購票請洽兩廳院售票系統。

指揮安德利斯‧波加（Andris Poga）、作曲家賴德和與北市交排練。圖/北市...
指揮安德利斯‧波加（Andris Poga）、作曲家賴德和與北市交排練。圖/北市交提供
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交響樂團北市音樂會
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