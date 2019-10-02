落實雙向轉診 成大成立「成杏醫聯盟」

2019-10-02 23:09 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南報導



成大醫院結合台南市醫療院所，成立「成杏醫聯盟」，落實雙向轉診、分級醫療。記者修瑞瑩／攝影 分享 facebook

為進一步推動分級醫療、雙向轉診，健保署再推新措施，署長李伯璋表示，將鼓勵大醫院在看完病人後，立刻將相關資料上傳雲端，病患轉診到基層診所時，馬上就能看到這些資料，提高轉診品質，目前系統已在最後測試階段，將盡速上線。

李伯璋昨天南下台南到成大參加「成杏醫聯盟」成立儀式，該聯盟是結合醫療院所進行雙向轉診，李伯璋過去是成大醫院的醫師，成大目前是全台各家醫學中心裡，將病患下轉到基層診所比例最高的醫院。

李伯璋表示，過去民眾從大醫院轉診回到基層診所就醫，心裡面都會有點怕怕的，擔心後續的照顧不到位，健保署鼓勵大醫院在病人就診完之後，將相關的資料，包括各種檢查結果等，馬上上傳到雲端。

為了配合這項變革，過去醫療院所申請健保給付，大約都是1個月一次，但是現在可縮短到10天就可以申請，健保署相關人員的作業更為複雜，李伯璋表示，雖然複雜，但可以增加醫院的現金流，方便醫院作業，藉此鼓勵醫院快速上傳。

據了解，過去醫院把資料上傳的速度比較慢，病患回到基層診所還是看不到資料，健保局希望未來這個問題可以減少。

包括李伯璋、成大醫院院長沈孟儒、台南市副市長許育典、台南市醫師公會理事長陳相國、台南市診所協會理事長鄭熙騰等人昨天都參加儀式，成大表示，今年平均每月轉診約1500名病患到基層診所。

成大為落實雙向轉診，8月起再增加轉診簡訊傳呼，當診所轉診病人到成大醫院掛號(門診、急診或住院)，會立即簡訊通知轉出的診所醫師;成大醫院將病人轉出至診所，診所醫師也能接收到簡訊，並可由簡訊連結至轉診平台，查詢轉診病人就醫資訊。