回收個體戶補助升至3千元 環署明年編列8584萬元

2019-10-02 20:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



環保署今天指出，全國資源回收率自87年5.87%，提升至107年53.28％，資源回收量亦由87年的55萬公噸，增加至107年486萬公噸，其中一部分有賴資源回收個體業者貢獻；未來資源回收個體業者每月補助金將從2千元提高到3500元，明年將編列8584萬元。

環保署今與屏東縣政府環境保護局舉辦「感謝資源回收個體業者及溫馨關懷活動」，感謝轄內1170名資源回收個體業者平日從事資源回收的辛勞，致贈斗笠、反光背心及手套等個人防護配備，提升個體業者工作安全及士氣，共同為台灣資源回收與循環經濟打拼。

環保署表示，為關懷資收個體業者及拓展資源回收管道，過往已推動「資收大軍計畫」，今年8月1日開始，針對全台約8900名列冊資收個體業者進行補助，每人每月補助金上限至3500元，且補助資收物收購金額優於處理業向回收業回收的最低價格。

另針對目前回收率較低的廢紙容器、廢塑瓶、廢電風扇等12項的回收分類價格，更提高收購價格，如廢紙容器提高至每公斤18元，較收購價格5.25元高3至4倍；廢塑膠瓶為每公斤12元，乾電池每公斤10元、養樂多瓶每公斤16元、廢電風扇、鍵盤、可攜式電腦每台30元。