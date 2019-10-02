西半部空品紅通通！25測站今晚達紅色警戒等級

2019-10-02 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



進入秋冬空汙季，今晚西半部空品骯髒！根據空品監測網今晚7時資料，有44個測站達到對敏感族群不健康的橘色等級，更有25個測站達到對所有族群不健康的紅色等級。

達到紅色警戒等級的測站，北部包括士林、淡水、林口、龍潭、觀音、大園及新竹。中部地區有西屯、線西。南部有斗六、崙背、台西、新港、新營、善化、安南、台南、美濃、屏東、潮州、仁武等。

環保署指出，過去24小時中國廣州及深圳一帶PM2.5及O3最高約70μg/m3及150ppb，今日環境風場為西南風，並挾帶境外汙染物，影響西半部及離島地區。依下午4時監測結果，宜蘭、花東空品區主要為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區主要為「普通」等級，局部地區達橘色提醒等級；馬祖、澎湖地區為「橘色提醒」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門地區為「紅色警示」等級。