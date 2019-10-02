玩樂中培養邏輯思考！「Apitor 18合1樂學程式積木」多種玩法陪孩子成長

2019-10-02 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



在資訊科技快速發展的時代，如何及早培養孩子的邏輯思考能力，是許多家長重視的課題，由美國Apitor開發設計的Apitor 18合1樂學程式積木，一組積木可拼成18種不同的可動組合裝置，並可自行編寫程式操作，配合內建App引導教學，即使零基礎也可輕鬆入門，讓孩子們在玩樂中開心學習。

Apitor 18合1樂學程式積木除了可拼成機器人、戰車、音樂盒、動物、摩托車等多款機械可動裝置，且與樂高相容，發揮創意可自行發展更多意想不到的可能，難度從入門到進階都適用，起初可從簡單的搭建積木開始，隨著孩子年齡增長加入程式設計應用，是一組可以陪伴孩子長大的玩具。

Apitor團隊持續致力於研發適合學齡孩童的智能機器人與積木組合，並積極推廣STEM教育，STEM是科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）、數學（Math）等4個學科的首字母縮寫，不僅是當前世界積極推動的教育模式，更是提升競爭力的未來趨勢，透過玩具、教材輔助，讓孩子在日常玩樂中累積創新力與靈活思考。