親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

扯！南方澳大橋 港務局、港務公司21年未檢測

苗栗白沙屯岸際驚見女屍！疑遭拖行 堤防血跡斑斑

玩樂中培養邏輯思考！「Apitor 18合1樂學程式積木」多種玩法陪孩子成長

2019-10-02 19:54聯合報 記者陳立儀╱即時報導

在資訊科技快速發展的時代，如何及早培養孩子的邏輯思考能力，是許多家長重視的課題，由美國Apitor開發設計的Apitor 18合1樂學程式積木，一組積木可拼成18種不同的可動組合裝置，並可自行編寫程式操作，配合內建App引導教學，即使零基礎也可輕鬆入門，讓孩子們在玩樂中開心學習。

Apitor 18合1樂學程式積木除了可拼成機器人、戰車、音樂盒、動物、摩托車等多款機械可動裝置，且與樂高相容，發揮創意可自行發展更多意想不到的可能，難度從入門到進階都適用，起初可從簡單的搭建積木開始，隨著孩子年齡增長加入程式設計應用，是一組可以陪伴孩子長大的玩具。

Apitor團隊持續致力於研發適合學齡孩童的智能機器人與積木組合，並積極推廣STEM教育，STEM是科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）、數學（Math）等4個學科的首字母縮寫，不僅是當前世界積極推動的教育模式，更是提升競爭力的未來趨勢，透過玩具、教材輔助，讓孩子在日常玩樂中累積創新力與靈活思考。

Apitor 18合1樂學程式積木與有．設計uDesign合作啟動預購，預購期間可享早鳥優惠價，數量有限，詳情請上嘖嘖網站查詢，網址為http://bit.ly/2knmq2p。

Apitor 18合1樂學程式積木可拼成18種可動組合裝置，現與有．設計uDes...
Apitor 18合1樂學程式積木可拼成18種可動組合裝置，現與有．設計uDesign合作啟動預購。圖／有．設計uDesign提供
分享

競爭力
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

不會買不到？限量悠遊卡將採預購制

2019-10-02 16:36

搭機注意！米塔颱風直奔韓國 台灣虎航釜山航班取消

2019-10-02 14:47

全球最好用護照排名出爐 日本、新加坡打敗眾歐美大國

2019-10-02 13:22

星宇首架飛機編號B58201 最快12月中對外售票

2019-10-02 11:05

恐龍待售中 這些化石成住家與企業中的擺設

2019-10-02 14:37

愛的器捐路跑 高中生幫你畫Q版人像

2019-10-02 12:27

回收手機參加抽獎 環保署送iPhone手機

2019-10-02 11:53

大學生手機過度依賴 女比男高

2019-10-02 12:47

台彩推出兩款新刮刮樂 總獎金逾10億元

2019-10-02 12:53

歡慶國慶！13處國家森林遊樂區 國慶連假半票入園

2019-10-02 11:59

好市多中和店收停車費了 奇幻畫面讓網友敲碗：全台跟進

2019-10-02 10:29

台南鱔魚意麵甜過全糖鮮奶茶？外地人驚恐網友笑「點錯惹」

2019-10-02 20:00

月入12萬！苗栗外送員曬血汗明細最高一天69單

2019-10-02 13:57

諾貝爾獎得主風向球 唐獎得主張鋒博導獲得「引文桂冠獎」

2019-10-02 19:04

國旅卡大幅放寬 明年起不限假日放寬認定範圍

2019-10-02 18:28

植入性醫材無追蹤機制 立委批政府角色功能不見

2019-10-02 17:20

不願意面對失智 請備妥1300萬

2019-10-02 16:52

「白晝之夜」周末登場 劍南路站旁道路有交管

2019-10-02 15:50

俄羅斯人飲酒少43% 男性壽命增11歲

2019-10-02 14:51

禁墮胎公投提案 陳時中：又不是公投的人要生

2019-10-02 14:48

長照基金4年內破產？衛福部將提自行估算版本

2019-10-02 14:37

國人日用3C逾10小時 白內障找上年輕人

2019-10-02 14:32

鐵博籌備處揭牌 文化部盼洪致文做出「活的鐵博館」

2019-10-02 14:28

台大發現黑潮水文結構 有望提升精準預報氣候變遷

2019-10-02 14:26

跑完馬拉松「跑者膝」上身 中醫師針灸、理筋趕走疼痛

2019-10-02 14:11

安寧緩和醫療 全台64萬人自願簽署

2019-10-02 13:39

獨／新措施！民眾轉診不必再怕看不到資料了

2019-10-02 13:21

50萬近視者逃不出失明命運 醫籲下課教室淨空政策化

2019-10-02 13:15

動物版刮刮樂太Q！新款「台灣好麻吉」即日上市

2019-10-02 12:43

學步幼兒O形腿扁平足 醫院：足弓會發育、不必太擔心

2019-10-02 12:39

今天不做明天會後悔 抗氣候變遷農業這樣調適

2019-10-02 12:32

國慶假期 僅台北故宮郵局營業

2019-10-02 12:32

澎湖日常？嬤為孫準備「扁蟹」當早餐 網暴動：一早就這麼猛

2019-10-02 12:00

食品中塑膠微粒害健康？衛福部委託研究明年八月公布

2019-10-02 11:52

吃紅肉有害健康？新研究：未必

2019-10-02 11:52

藥用無人機噴藥農作 請先來上課考照

2019-10-02 11:48

護眼調查 國人日用3C逾10小時 乾眼症年輕化

2019-10-02 11:32

「等紅燈那60秒 我才能吃飯…」他當外送員月入8萬付出這3個代價

2019-10-02 11:22

洪致文：走在正確軌道 鐵博汽笛很快響

2019-10-02 10:52
看更多

熱門文章

好市多中和店收停車費了 奇幻畫面讓網友敲碗：全台跟進

2019-10-02 10:29

回收手機參加抽獎 環保署送iPhone手機

2019-10-02 11:53

星宇首架飛機編號B58201 最快12月中對外售票

2019-10-02 11:05

10月4大超好運星座來了！處女終於可以脫單、摩羯財運滾滾來

2019-10-01 21:59

兩個月消費26張發票就有4張中獎 她大方分享秘訣

2019-10-01 21:35

眼睛也有「在地病」 竹科人特別容易得這些眼疾

2019-10-02 10:42

月入12萬！苗栗外送員曬血汗明細最高一天69單

2019-10-02 13:57

「大樂透」號碼出爐 頭獎上看5.5億

2019-10-01 21:20

全球最好用護照排名出爐 日本、新加坡打敗眾歐美大國

2019-10-02 13:22

還有颱風嗎？賴忠瑋：有擾動發展 未來兩周持續觀察

2019-10-02 07:27

延遲篩檢新生兒劇增...錯過出生黃金期 傷害不可逆

2019-10-02 01:05

不明女子闖香奈兒謝幕 被超模Gigi請下台

2019-10-01 20:41

每日星座運勢／獅子運勢不錯的一天　賺錢的機會多

2019-10-02 00:00

【生活見聞】藍月／他的第一次大人味

2019-10-02 06:00

【婚內心事】林初／我想讓他當上好爸爸

2019-10-02 06:00

秋天大口吃螃蟹！台北這3家Buffet螃蟹吃到飽

2019-10-02 17:47

【我見我思】劉愛玲／善用美麗的雙眼

2019-10-02 06:00

Uber轉型 攜手多元計程車

2019-10-02 01:05

宜蘭昨創83年來10月最高溫 竟跟米塔有關

2019-10-02 07:22

小米克斯未開眼就送收容 奶爸奶媽爆肝照料「求包養」

2019-10-01 20:22

全球首家「BAKE WORKS」開幕 4大超人氣日系甜點輪番上陣

2019-10-02 00:39

獨／新措施！民眾轉診不必再怕看不到資料了

2019-10-02 13:21

不會買不到？限量悠遊卡將採預購制

2019-10-02 16:36

歡慶國慶！13處國家森林遊樂區 國慶連假半票入園

2019-10-02 11:59

新生兒投保 出生前後有眉角

2019-10-02 01:05

陳庭妮現身Cartier東京特展 見珠寶「公主心大爆發」想婚惹

2019-10-01 23:08

60歲伯脖子腫不會痛 竟是罹癌轉移到淋巴

2019-10-01 21:50

楊麗花挑戰歌仔戲眼球革命 大金空調冠名贊助支持正能量

2019-10-01 22:10

50萬近視者逃不出失明命運 醫籲下課教室淨空政策化

2019-10-02 13:15

吃紅肉有害健康？新研究：未必

2019-10-02 11:52

不願意面對失智 請備妥1300萬

2019-10-02 16:52

國旅卡大幅放寬 明年起不限假日放寬認定範圍

2019-10-02 18:28

台彩推出兩款新刮刮樂 總獎金逾10億元

2019-10-02 12:53

誰說漢堡只能配汽水！ 樂檸漢堡首創「大人系微醺餐酒組合」

2019-10-02 16:53

迪士尼公主分析／永遠為家操勞的王妃 - 仙杜瑞拉

2019-10-02 08:46

搭機注意！米塔颱風直奔韓國 台灣虎航釜山航班取消

2019-10-02 14:47

靠自己最穩！哪些面相的女人會在事業上出頭天？

2019-10-02 14:30

看得廣想得遠！全因為你有「做大事」的格局？

2019-10-02 09:03

北市專案 認養貓狗送寵物險

2019-10-01 23:32

「貓貓蟲咖波」、「好想兔」進軍7-ELEVEN！快搶買

2019-10-02 16:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top