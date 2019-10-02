高市登革熱防疫 拆老舊傳統市場

2019-10-02 20:18 中央社 高雄2日電



高市今年首例本土登革熱病例在前鎮區興邦里現蹤，由於鄰近老舊傳統市場允棟市場不利防疫且是棟危樓，經高市府跨局處合作9月底完成拆除，解決當地防疫大患。

高市今年首例本土登革熱年初於興邦里現蹤，防疫團隊發現，位於前鎮區鎮榮里的允棟市場鄰近個案住處，此市場建築老舊，現場鋼筋鏽蝕、混凝土剝落，甚至有樓板塌陷，增加清除孳生源困難，也影響噴藥防疫效果，且市場斑駁水泥石塊搖搖欲墜，危及出入的民眾安全。

市府防疫團隊歷經市府跨局處與市場所有權人連月協商，並依環境管理自治條例召開傳染病評估會判定，此建築物破舊髒亂且孳生病媒應予拆除，並依建築法限期要求攤商所有人、管理人及使用人自行拆除，屆期未自行拆除者，將由工務局強制拆除。

市府防疫團隊9月6日起委由工務局進行允棟市場西棟拆除作業，9月27日完成。

高市衛生局副局長林盟喬表示，允棟市場有兩層樓占地上百坪，由於市場老舊原攤商大多已撤離，僅剩零星攤商營業，攤商早市及黃昏市場都有，市場長期因孳生源不合格被衛生局開罰，在當地猶如「都市毒瘤」，如今夷為平地一解當地防疫大患。市府也拆過局部傳統市場防疫，但這次大規模拆除是頭一遭。

衛生局指出，今年多名確診個案皆具市場活動史且部分確診個案為市場攤商，市場人流複雜、移動快速，若市場及周邊孳生源眾多，市場傳播風險及防疫困難度也比一般場域高。為此，針對廢棄市場、積水地下室、空屋、空地等登革熱疫情高風險場域，高市府訂有跨局處列管複查機制。

高雄市經發局指出，允棟市場設立於民國58年，東、西棟原規劃各80個攤位，合計160攤，產權皆屬私人；東棟建物已由土地所有權人自行拆除完畢，西棟建物也由工務局強制拆除。全棟拆除後，東棟土地所有權人一家建設公司願意補償現有15攤使用人補償金，西棟則因土地所有權分散，攤商尚未獲補償。

高市今年累計本土登革熱病例57例，分布於10個行政區27個里，其中22個里已解除疫情警報。