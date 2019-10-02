諾貝爾獎得主風向球 唐獎得主張鋒博導獲得「引文桂冠獎」

2019-10-02 19:04 聯合新聞網 台北訊



被各界認為是諾貝爾獎得主風向球的「引文桂冠獎」（Citation Laureates），9月26日公布獲獎名單，其中，唐獎第二屆生技醫藥獎得主張鋒的博士導師卡爾．代塞爾羅思（Karl Deisseroth）教授，因開創光遺傳學而獲得今年的「引文桂冠獎」，被視為獲得諾貝獎的熱門人選。

這是張鋒的名字第二次和諾貝爾獎有了連結。第一次是2016年他自己進入預測名單，入選理由是在老鼠和人類細胞中應用 CRISPR-cas9 基因編輯技術成功，今年獲得引文桂冠獎的則是他的老師。

卡爾．代塞爾羅思教授，於2005年8月14日，於《自然-神經科學雜誌》（Nature Neuroscience）發表研究論文「毫秒時間尺度，基因靶向光學控制神經活動」（Millisecond-timescale，genetically targeted optical control of neural activity），這項研究發現ChR2可以在哺乳動物神經元中穩定安全的表達，及驅動神經元去極化。當用一系列短暫的光脈衝激活時，ChR2可以用毫秒級時間解析度控制興奮性或抑制性突觸傳遞。

這項技術為神經科學家和生物醫學工程師提供普遍及適合的工具，同時標誌著光遺傳學的正式到來，張鋒正是這篇開創性論文的第二作者。2011年張鋒進入麻省理工學院獨立科研，2013年，他首次將CRISPR/Cas9基因編輯技術成功應用於哺乳動物和人類細胞。

諾貝爾獎委員會定10月初投票選出科學界最高榮譽的諾貝爾獎得主，每年這項年度盛典公布前，舉世都在猜測獲獎名單，其中引文桂冠獎主辦單位「科睿唯安」（Clarivate Analytics）學術研究事業部，是唯一使用量化資料對諾貝爾獎得主進行年度分析預測，且能提供深度觀點的機構。至今，共有50位引文桂冠獎得主獲得諾貝爾獎，其中29位於獲得引文桂冠獎之後兩年內榮獲諾貝爾獎。

唐獎第一屆生技醫藥獎得主詹姆斯．艾利森（James Allison）、本庶 佑（Tasuku Honjo）博士兩人，於2018年榮獲諾貝爾生理學或醫學獎，有專家認為，張鋒可能得化學獎。至於最後結果，還是得等到10月7日後公布才能揭曉。

唐獎由尹衍樑博士於2012年創辦，為考究21世紀人類所需要的智慧，設置4大獎項：永續發展、生技醫藥、漢學及法治，提供每一獎項得主高達新台幣5000萬元之獎金，是首座創設於台灣的國際大獎，旨在勉勵全球頂尖優秀人才共同為世界文明而努力。首屆唐獎於2014年舉行，每兩年頒發乙次，並固定於於6月18至21日逐項公布得獎人，至今已有19位來自世界各地的得獎者。2020年將舉行第四屆唐獎，頒獎典禮訂於明年9月25日進行，並將舉辦為期一週的唐獎週活動。