性成癮列為疾病 醫界熱切研究討論

2019-10-02 20:29 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



「性成癮」是一種精神疾病？根據加州大學洛杉磯分校的研究指出，性成癮者常伴隨精神問題，包括憂鬱症及躁鬱症。智慧型手機及瀏覽裝置的崛起，讓接觸色情更加容易，由於孩子在不成熟時期接觸，恐影響身心發展，父母須多留意。而世界衛生組織近期則將類似「性成癮」的「衝動型性行為紊亂」列為疾病，也引起醫療界熱烈的討論。

色情問題來源

根據《CNN》報導，色情議題一直都圍繞著人類，研究員表示：「最早可回溯到石器時代。」但在過去要接觸到色情物品不容易，像是色情藝術、色情刊物或色情商店，都得花上一些心力。現在的情況則截然不同，只要手指輕點幾下，便能夠輕易的進入色情相關網站，加上智慧型手機及瀏覽裝置的快速發展，孩子們在他們還沒受性教育之前，更容易接觸到不適當的內容。

企業家羅德斯向媒體表示，自己就是所謂的性成癮者，他說：「當我12歲時第一次接觸色情物，幾乎立刻就上癮了，我可以整天都在看色情片，當我解決欲望時，我就轉而打電動，等到能夠再次高潮，我就再去看，每天重複著這樣的生活。」如果父母不去了解孩子，謹慎教導孩子什麼是「性」，色情片製作人的產品將會代替父母教，對於每一位父母及老師來說，色情議題是必須面對的，也非常必要。

成癮的定義

據《香港01》報導，WHO世界衛生組織去年正式將「電玩成癮」列為精神疾病。文件指出，患者無法控制自己有關遊戲的行為，並將遊戲視為生活最重要的部分。將其列為疾病，將有助鼓勵上癮者尋求治療。同理可證，性也導致成癮者不可自拔、失去生活重心，也應列管為疾病，學者及臨床醫療才能深入探究。

WHO近期將「衝動型性行為紊亂」列為疾病及症狀，但此疾病又跟「性成癮」不太一樣。「衝動型性行為紊亂」比較接近一種失控生理狀態，而「性成癮」則是深陷其中無法抽離的心靈狀態，而治療師及心理學家也熱烈討論此議題。有人認為「性成癮」只是缺少實質物品，像是酒精、毒品等媒介；另一方則擔心一旦將「性成癮」標籤化會將患者打入黑暗的角落中。

性成癮為疾病

據《每日醫療》報導，UCLA塞梅爾神經科學與人類行為研究員找來精神專家測試207名參與者，並造訪美國各大心理健康機構。8成以上的性成癮者皆被診斷有精神疾病。大部分成員曾想過要改善此情況，並且有虐待傾向、性行為問題或是焦慮症及憂鬱症等問題。

研究員里德表示，此研究成果非常重要，因為它將「性成癮」確診為一精神疾病。他指出：「並不是說一般大眾就不會將性愛當作一種面對壓力的抒發方式，只是對於這些患者來說，持續性的渴望性愛，已造成生活上許多方面的傷害。」並指出將「性成隱」疾病化可以讓患者針對精神問題就醫。

「將性成癮疾病化可以讓社會、宗教及文化把問題轉交給科學，患者不必再承受來自四面八方的批評。」成癮治療師魏斯說：「性是人類的天性，你不會想要壓抑它，但必須以正確的觀念看待。」

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